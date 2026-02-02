Прощёное воскресенье 2026: когда просить прощения и как провести этот день

В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

Это последний день перед началом Великого поста, символическая граница между радостной Масленицей и сдержанностью постных дней.

В народной традиции его еще называют Сыропустным воскресеньем, ведь это завершение периода, когда еще разрешены молочные блюда.

Больше о Прощеном воскресенье 2026, его традициях и запретах — в материале.

22 февраля 2026 — Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — особенный день для православных верующих: в храмах совершается Божественная литургия, а вечером — чин прощения.

Во время этой службы священник просит прощения у прихожан, а верующие — друг у друга. Люди подходят, кланяются и произносят простые слова: Прости меня. И слышат в ответ: Бог простит, и я прощаю.

Считается, что в этот момент словно стираются обиды, примиряются все, кто раньше спорил: родственники, соседи, друзья. По древней традиции, в Великий пост нельзя входить со злобой или невысказанной болью.

Прощеное воскресенье 2026: народные традиции дня

В Прощеное воскресенье в селах с утра навещали крестных родителей, старших родственников, соседей. Младшие кланялись старшим, просили прощения за непослушание или обидные слова, даже если они были сказаны ненароком.

По народным обычаям, в этот день семьи собирались за столом, доедали скоромную пищу, пекли блины, варили вареники с творогом, угощали друг друга.

После ужина хозяйки тщательно мыли посуду, иногда даже полоскали рот, чтобы не осталось ни крошки скоромного перед постом.

Молодежь устраивала гуляния, катания на санях, сжигали чучело зимы — как символ прощания с холодом и старыми обидами. А пепел иногда рассыпали по полю — на урожай.

Но главный смысл праздника оставался неизменным: очистить сердце. Ведь считается, что только простив других, человек может надеяться на высшее милосердие и с чистой душой войти в Великий пост.

