Прощена неділя 2026 року: коли просити пробачення і як провести цей день

У 2026 році Прощена неділя припадає на 22 лютого.

Це останній день перед початком Великого посту, символічна межа між радісною Масницею та стриманістю постових днів.

У народній традиції її ще називають Сиропусною неділею, адже це завершення періоду, коли ще дозволені молочні страви.

Прощена неділя — особливий день для православних вірян: у храмах звершується Божественна літургія, а ввечері — чин прощення.

Під час цієї служби священник просить пробачення у парафіян, а віряни — один в одного. Люди підходять, вклоняються й промовляють прості слова: Прости мені. І чують у відповідь: Бог простить, і я прощаю.

Вважається, що в цю мить немов стираються образи, примирюються всі, хто раніше сперечався: родичі, сусіди, друзі. За давньою традицією, у Великий піст не можна входити зі злістю чи невисловленим болем.

Прощена неділя 2026: народні традиції дня

На Прощену неділю у селах зранку навідувалися до хрещених батьків, старших родичів, сусідів. Молодші кланялися старшим, просили пробачення за непослух чи образливі слова, навіть якщо ті були сказані ненароком.

За народними звичаями, в цей день родини збиралися за столом, доїдали скоромну їжу, пекли млинці, варили вареники з сиром, пригощали одне одного.

Після вечері господині ретельно мили посуд, інколи навіть полоскали рот, щоб не лишилося й крихти скоромного перед постом.

Молодь влаштовувала гуляння, катання на санях, спалювали опудало зими — як символ прощання з холодом і старими образами. А попіл іноді розсипали по полю — на врожай.

Але головний сенс свята лишався незмінним: очистити серце. Адже вважається, що лише пробачивши інших, людина може сподіватися на вище милосердя і з чистою душею увійти у Великий піст.

