1С запретили в Украине: какая ответственность существует за продолжение использования ПО

В январе 2026 использование программного обеспечения российского происхождения, в частности популярной ранее системы 1С и ее локализованного аналога BAS, в Украине окончательно перешло к строгим законодательным ограничениям.
Читай в материале, каковы аналоги 1С и какова будет ответственность за продолжение использования российского ПО.
Запрет 1С в Украине: что известно
Программа 1С была разработана одноименной московской компанией. Несмотря на многочисленные попытки переименования и создания якобы независимых продуктов, таких как BAS (Business Automation Software), ядро системы и интеллектуальная собственность, остаются связанными с российским разработчиком.
Среди причин запрета использования 1С есть то, что российские спецслужбы имеют техническую возможность получать доступ к данным украинских предприятий через бекдоры в программном коде, а покупка лицензий и обновлений прямо или косвенно наполняет бюджет РФ.
Кроме того, существует риск утечки финансовой и персональной информации об украинских гражданах и стратегических объектах.
В 2026 году контроль соблюдения санкционного законодательства значительно усилился. Использование запрещенного ПО влечет штраф 2% от оборота компании, поэтому следует избегать вражеских программ.
В случаях, если из-за использования российского ПО произошла утечка данных, повредившая обороноспособность, ответственность может стать гораздо серьезнее.
Альтернативы 1С: какие программы можно использовать
Украинский рынок ИТ-услуг в 2026 году предлагает широкий спектр продуктов, полностью отвечающих требованиям безопасности и локального законодательства.
Украинские разработки:
- MASTER:Бухгалтерия: полноценная комплексная система для государственных и частных предприятий любого масштаба.
- Дебет Плюс: гибкая программа с открытым кодом, подходящая для автоматизации учета в торговле и производстве.
- Dilovod: облачный сервис для ФЛП и малого бизнеса, объединяющий учет, отчетность и CRM.
- IT-Enterprise: мощное решение ERP для крупных промышленных объектов и корпораций.
- BookKeeper: современная онлайн-бухгалтерия для простого и быстрого ведения учета.
Если ни один из украинских аналогов для компании не подходит, можно рассмотреть аналоги других стран:
- Odoo;
- SAP Business One;
- Microsoft Dynamics 365.
Переход на новые системы требует времени на обучение персонала и миграцию данных, однако в 2026 году это единственный путь к легальной и безопасной работе в Украине.
