1С заборонили в Україні: яка відповідальність існує за продовження використання ПЗ

В січні 2026 року використання програмного забезпечення російського походження, зокрема популярної раніше системи 1С та її локалізованого аналога BAS, в Україні остаточно перейшло до суворих законодавчих обмежень.

Читай в матеріалі, які є аналоги 1С та яка буде відповідальність за продовження використання російського ПО.

Заборона 1С в Україні: що відомо

Програма 1С була розроблена однойменною московською компанією. Попри численні спроби перейменування та створення нібито незалежних продуктів, як-от BAS (Business Automation Software), ядро системи та інтелектуальна власність залишаються пов’язаними з російським розробником.

Серед причин заборони використання 1С є те, що російські спецслужби мають технічну можливість отримувати доступ до даних українських підприємств через бекдори у програмному коді, а купівля ліцензій та оновлень прямо чи опосередковано наповнює бюджет РФ.

Крім того, існує ризик витоку фінансової та персональної інформації про українських громадян і стратегічні об’єкти.

У 2026 році контроль за дотриманням санкційного законодавства значно посилився. Використання забороненого ПЗ тягне за собою штраф 2% від обороту компанії, тому варто уникати ворожі програми.

У випадках, якщо через використання російського ПЗ стався витік даних, що зашкодив обороноздатності, відповідальність може стати набагато серйознішою.

Альтернативи 1С: які програми можна використовувати

Український ринок ІТ-послуг у 2026 році пропонує широкий спектр продуктів, які повністю відповідають вимогам безпеки та локального законодавства.

Українські розробки:

MASTER:Бухгалтерія: повноцінна комплексна система для державних та приватних підприємств будь-якого масштабу.

Дебет Плюс: гнучка програма з відкритим кодом, що підходить для автоматизації обліку в торгівлі та виробництві.

Dilovod: хмарний сервіс для ФОП та малого бізнесу, що поєднує облік, звітність та CRM.

IT-Enterprise: потужне ERP-рішення для великих промислових об’єктів та корпорацій.

BookKeeper: сучасна онлайн-бухгалтерія для простого та швидкого ведення обліку.

Якщо жоден з українських аналогів для компанії не підходить, можна розглянути аналоги інших країн:

Odoo;

SAP Business One;

Microsoft Dynamics 365.

Перехід на нові системи потребує часу на навчання персоналу та міграцію даних, проте у 2026 році це єдиний шлях до легальної та безпечної роботи в Україні.

