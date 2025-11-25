В Украине запустили первую официальную ТВ-кампанию Apple iPhone

24 ноября 2025 года в Украине стартовала официальная телевизионная рекламная кампания iPhone 17 Pro от Apple. Официальный дистрибьютор продукции в Украине компания АСБИС-УКРАИНА разместила 30-секундный имиджевый ролик на ведущих национальных телеканалах, в частности на телеканалах StarLight Media.

Цель кампании — повысить узнаваемость нового поколения смартфонов Apple среди широкой аудитории. В первый раз официальная телереклама iPhone вышла на украинский рынок.

Запуск кампании показал повышенное внимание глобальных технологических брендов к Украине и подтвердил потенциал локального медиарынка. Стратегию и реализацию медиаразмещения обеспечило агентство Star Up Plus в партнерстве с АСБИС-УКРАИНА.

Коммерческий директор АСБИС-УКРАИНА Лидия Гринкевич отметила, что уже около 10 лет компания является официальным дистрибьютором Apple в Украине.

— Вместе с украинскими партнерами развиваем официальный, прозрачный и ответственный рынок. Мы последовательно поддерживаем культуру приобретения техники Apple у сертифицированных партнеров — это гарантия подлинности, сервиса, безопасности данных и налогов, возвращаемых в бюджет Украины.

По ее словам, выход первой официальной телевизионной кампании iPhone 17 Pro — это подтверждение зрелости белого рынка и доверия к Украине.

Директор Star Up Plus Анатолий Покровский добавляет, что это знаковое событие для рынка. Ведь выход Apple на рынок коммуникаций является хорошим сигналом доверия к телевидению.

— Ведь именно у него самые широкие возможности по наращиванию знаний и охватов. Ролик iPhone 17 Pro будет выходить на топ-каналах с высоким телепросмотром, и при этом мы зафиксируем премиальную первую позицию в блоке, которая гарантирует быстрый и эффективный охват целевой аудитории, — сказал руководитель.

Как результат, официальное появление рекламной кампании iPhone 17 Pro в телеэфире доказывает, что Украина остается современным, открытым и привлекательным рынком для технологических лидеров.

