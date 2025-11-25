В Україні запустили першу офіційну ТВ-кампанію Apple iPhone

24 листопада 2025 року в Україні стартувала офіційна телевізійна рекламна кампанія iPhone 17 Pro від Apple. Офіційний дистриб’ютор продукції в Україні, компанія АСБІС-УКРАЇНА, розмістила 30-секундний іміджевий ролик на провідних національних телеканалах, зокрема на телеканалах StarLight Media.

Мета кампанії — підвищити впізнанність нового покоління смартфонів Apple серед широкої аудиторії. Вперше офіційна телереклама iPhone вийшла на український ринок.

Запуск кампанії показав підвищену увагу глобальних технологічних брендів до України та підтвердив потенціал локального медіаринку. Стратегію та реалізацію медіарозміщення забезпечила агенція Star Up Plus у партнерстві з АСБІС-УКРАЇНА.

На українському телебаченні показали рекламу iPhone

Комерційна директорка АСБІС-УКРАЇНА Лідія Грінкевич зазначила, що вже близько 10 років компанія є офіційним дистрибʼютором Apple в Україні.

— Разом з українськими партнерами розвиваємо офіційний, прозорий і відповідальний ринок. Ми послідовно підтримуємо культуру придбання техніки Apple у сертифікованих партнерів — адже це гарантія справжності, сервісу, безпеки даних і податків, що повертаються в бюджет України.

За її словами, вихід першої офіційної телевізійної кампанії iPhone 17 Pro — це про підтвердження зрілості білого ринку та довіри до України.

Директор Star Up Plus Анатолій Покровський додає, що це знакова подія для ринку. Адже вихід Apple на ринок комунікацій є хорошим сигналом довіри до телебачення.

— Адже саме воно має найширші можливості з нарощення знань і охоплень. Ролик iPhone 17 Pro буде виходити на топ-каналах з найвищим телепереглядом, і при цьому ми зафіксуємо преміальну першу позицію в блоці, яка гарантує швидке та ефективне охоплення цільової аудиторії, — сказав керівник.

Як підсумок, офіційна поява рекламної кампанії iPhone 17 Pro в телеефірі доводить, що Україна залишається сучасним, відкритим та привабливим ринком для технологічних лідерів.

