YouTube тестирует новую функцию: рекомендации будут подбираться под твои предпочтения

YouTube работает над экспериментальной функцией Your Custom Feed (Ваша персональная лента), которая позволит пользователям активно формировать рекомендации на домашней странице, чтобы избежать хаоса от неточных алгоритмов.

Функция призвана решить распространенную проблему, когда платформа неправильно интерпретирует интересы пользователей – читай в материале подробнее об этой функции.

YouTube тестирует новую функцию: что известно

Как отмечают в TechCrunch, новая опция появится рядом с кнопкой Home (Главная) на домашней странице. Пользователи смогут вводить конкретные запросы, например кулинария, чтобы платформа приоритизировала соответствующий контент.

Это должно стать более эффективной альтернативой ручным действиям, таким как отметка Не интересует или Не рекомендовать канал, которые не всегда дают желаемый эффект.

Экспериментальная функция еще не запущена для всех. Однако она может стать прорывом в сфере персонализации, ведь пассивное потребление контента часто приводит к неудовлетворению потребляемого контента.

Аналогичные разработки ведутся на других платформах: Threads тестирует инструмент для настройки алгоритмов, а X готовит опцию для тегирования AI-чата Grok, чтобы корректировать ленту.

YouTube не разглашает сроки полного запуска этой функции, но такая функция усилит конкуренцию среди соцсетей, делая рекомендации более точными и пользовательскими.

