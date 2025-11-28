YouTube тестує нову функцію: рекомендації підбиратимуться під твої вподобання

YouTube працює над експериментальною функцією Your Custom Feed (Ваша персональна стрічка), яка дозволить користувачам активно формувати рекомендації на домашній сторінці, аби уникнути хаосу від неточних алгоритмів.

Функція покликана вирішити поширену проблему, коли платформа неправильно інтерпретує інтереси користувачів — читай у матеріалі детальніше про цю функцію.

YouTube тестує нову функцію: що відомо

Як зазначають у TechCrunch, нова опція з’явиться поруч з кнопкою Home (Головна) на домашній сторінці. Користувачі зможуть вводити конкретні запити, наприклад, кулінарія, аби платформа пріоритизувала відповідний контент.

Це має стати ефективнішою альтернативою ручним діям, таким як позначка Не цікавить чи Не рекомендувати канал, які не завжди дають бажаний ефект.

Експериментальна функція ще не запущена для всіх. Проте вона може стати проривом у сфері персоналізації, адже пасивне споживання контенту часто призводить до незадоволення того контенту, який споживається.

Аналогічні розробки ведуться на інших платформах: Threads тестує інструмент для налаштування алгоритмів, а X готує опцію для тегування AI-чатбота Grok, аби коригувати стрічку.

YouTube не розголошує терміни повного запуску цієї функції, але така функція посилить конкуренцію серед соцмереж, роблячи рекомендації більш точними та користувачоорієнтованими.

