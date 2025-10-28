Стиль жизни Техно

Grokipedia: новинка от Илона Маска, которая станет альтернативой Википедии

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 28 октября 2025, 11:30 2 мин.
Grokipedia
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь