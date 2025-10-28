Grokipedia: новинка от Илона Маска, которая станет альтернативой Википедии

Компания xAI, основанная Илоном Маском, официально запустила онлайн-энциклопедию Grokipedia, позиционирующую себя как альтернатива Википедии. Сейчас сайт находится на ранней стадии развития, но уже энциклопедия содержит почти 900 тысяч статей, что хоть и значительно меньше 7 миллионов англоязычных страниц Wikipedia, однако это только первая версия сайта.

Читай в материале подробную информацию о Grokipedia и как отличается сайт от известной Википедии.

Grokipedia: разница от Wikipedia

При анализе контента журналисты обнаружили, что некоторые статьи Grokipedia практически идентичны соответствующим страницам Wikipedia. На страницах Grokipedia указано, что контент проверен на факты искусственным интеллектом Grok от xAI. Однако время и методика такой проверки не уточняются, а надежность AI в фактчекинге вызывает сомнения из-за склонности больших языковых моделей к генерации ложной информации.

В отличие от Википедии, где пользователи могут редактировать статьи, Grokipedia не поддерживает такую ​​функцию. Кнопка редактирования на некоторых страницах показывает только предыдущие изменения, но не позволяет вносить новые правки или идентифицировать авторов.

Читать по теме Grok запускают в Telegram: что нужно знать пользователям о новых возможностях Чатбот Grok от Илона Маска появится в Telegram летом 2025 года.

Некоторые статьи содержат примечание об адаптации контента с Wikipedia под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, но во многих случаях это выглядит как прямое копирование, а не перефразирование.

Дизайн сайта прост: главная страница с большой поисковой строчкой, заголовками, подзаголовками и цитатами.

Реакция запуска от Wikimedia Foundation

Представительница Wikimedia Foundation Лорен Дикинсон прокомментировала запуск:

Даже Grokipedia нуждается в Wikipedia, чтобы существовать

Она подчеркнула сильные стороны Wikipedia — прозрачные политики, надзор волонтеров и некоммерческую независимость. Дикинсон выразила уверенность, что их сайт продолжит давать надежные знания, а подобные эксперименты не повлияют на его миссию.

Запуск Grokipedia вызвал дискуссии по поводу этики использования контента из открытых источников и потенциала AI в создании энциклопедий. Пока что xAI не предоставила официального комментария об обвинениях в копировании. Этот проект отражает более широкие амбиции Илона Маска в сфере AI, но его долгосрочная жизнеспособность и надежность остаются под вопросом.

Ранее мы сообщали, что Grok 4 стал бесплатным для всех пользователей — читай в материале, какие функции в нем доступны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!