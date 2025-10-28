Grokipedia: новинка від Ілона Маска, що стане альтернативою Вікіпедії

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, офіційно запустила онлайн-енциклопедію Grokipedia, яка позиціонує себе як альтернатива Вікіпедії. Наразі сайт перебуває на ранній стадії розвитку, але уже енциклопедія містить майже 900 тисяч статей, що хоч і значно менше за 7 мільйонів англомовних сторінок Wikipedia, проте це лише найперша версія сайту.

Grokipedia: різниця від Wikipedia

Під час аналізу контенту журналісти виявили, що деякі статті Grokipedia практично ідентичні відповідним сторінкам Wikipedia. Водночас, на сторінках Grokipedia зазначено, що контент перевірений на факти штучним інтелектом Grok від xAI. Однак, час та методика такої перевірки не уточнюються, а надійність AI у фактчекінгу викликає сумніви через схильність великих мовних моделей до генерації помилкової інформації.

На відміну від Вікіпедії, де користувачі можуть редагувати статті, Grokipedia не підтримує таку функцію. Кнопка редагування на деяких сторінках лише показує попередні зміни, але не дозволяє вносити нові правки чи ідентифікувати авторів.

Деякі статті містять примітку про адаптацію контенту з Wikipedia під ліцензією Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, але в багатьох випадках це виглядає як пряме копіювання, а не перефразування.

Дизайн сайту простий: головна сторінка з великим пошуковим рядком, заголовками, підзаголовками та цитатами.

Реакція запуску від Wikimedia Foundation

Представниця Wikimedia Foundation Лорен Дікінсон прокоментувала запуск:

Навіть Grokipedia потребує Wikipedia, щоб існувати

Вона підкреслила сильні сторони Wikipedia — прозорі політики, нагляд волонтерів та некомерційну незалежність. Дікінсон висловила впевненість, що їхній сайт продовжить надавати надійні знання, а подібні експерименти не вплинуть на його місію.

Запуск Grokipedia викликав дискусії щодо етики використання контенту з відкритих джерел та потенціалу AI у створенні енциклопедій. Поки що xAI не надала офіційного коментаря щодо звинувачень у копіюванні. Цей проєкт відображає ширші амбіції Ілона Маска у сфері AI, але його довгострокова життєздатність та надійність залишаються під питанням.

