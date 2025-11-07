На Гавайях с дронов сбрасывают тысячи комаров — для чего это понадобилось

Об этом пишет CNN.

Эти комары — не обычные. Это не кусающиеся самцы, заражённые природной бактерией Wolbachia, которая делает яйца нежизнеспособными, если они спариваются с дикими самками.

Учёные надеются, что технология поможет сократить инвазивную популяцию комаров, переносящих птичью малярию — главную угрозу для местных видов.

Если мы не разорвем этот цикл, мы потеряем наших медоносцев, — говорит директор программы на Гавайях Американской консерватории птиц Кристофер Фармер.

Птичья трагедия архипелага

Когда-то на Гавайях было более 50 видов медоносцев, теперь осталось лишь 17, большинство из которых находятся под угрозой исчезновения. В прошлом году один из них — вымер в дикой природе.

Комары, завезённые на острова еще в 1826 году, вызвали волны вымирания, поскольку местные птицы не имели иммунитета к малярии. Из-за потепления насекомые поднимаются все выше в горы, вытесняя птиц из последних безопасных мест.

Несовместимая техника насекомых

Чтобы остановить катастрофу, природозащитники выбрали метод несовместимой техники насекомых — выпуск миллионов зараженных самцов, которые не дают потомства.

Сейчас мы выпускаем по 500 тысяч комаров в неделю на Мауи и столько же на Кауаи, — рассказывает Крис Фармер.

Проект стал первым в мире примером использования IIT для сохранения природы. Сначала комаров разбрасывали с вертолетов, однако теперь их доставляют дронами — это дешевле, безопаснее и экологичнее.

Это первый известный случай, когда специальные стручки с комарами сбрасываются беспилотниками, — объясняет менеджер проекта Адам Нокс.

Результатов ожидают через год. Учёные надеются, что новая технология поможет выиграть время, чтобы птицы смогли восстановить популяцию.

Если мы не спасем этих птиц в этом десятилетии, их, вероятно, не будет в будущем. Возможность изменить мир и будущее мотивирует всех нас, — подытожил доктор Фармер.

Тем временем в Украине зафиксировали появление азиатского тигрового комара — одного из самых опасных видов в мире.