На Гавайях с дронов сбрасывают тысячи комаров — для чего это понадобилось

Эти комары — не обычные. Это не кусающиеся самцы, заражённые природной бактерией Wolbachia, которая делает яйца нежизнеспособными, если они спариваются с дикими самками.
Учёные надеются, что технология поможет сократить инвазивную популяцию комаров, переносящих птичью малярию — главную угрозу для местных видов.
Если мы не разорвем этот цикл, мы потеряем наших медоносцев, — говорит директор программы на Гавайях Американской консерватории птиц Кристофер Фармер.
Птичья трагедия архипелага
Когда-то на Гавайях было более 50 видов медоносцев, теперь осталось лишь 17, большинство из которых находятся под угрозой исчезновения. В прошлом году один из них — вымер в дикой природе.
Комары, завезённые на острова еще в 1826 году, вызвали волны вымирания, поскольку местные птицы не имели иммунитета к малярии. Из-за потепления насекомые поднимаются все выше в горы, вытесняя птиц из последних безопасных мест.
Несовместимая техника насекомых
Чтобы остановить катастрофу, природозащитники выбрали метод несовместимой техники насекомых — выпуск миллионов зараженных самцов, которые не дают потомства.
Сейчас мы выпускаем по 500 тысяч комаров в неделю на Мауи и столько же на Кауаи, — рассказывает Крис Фармер.
Проект стал первым в мире примером использования IIT для сохранения природы. Сначала комаров разбрасывали с вертолетов, однако теперь их доставляют дронами — это дешевле, безопаснее и экологичнее.
Это первый известный случай, когда специальные стручки с комарами сбрасываются беспилотниками, — объясняет менеджер проекта Адам Нокс.
Результатов ожидают через год. Учёные надеются, что новая технология поможет выиграть время, чтобы птицы смогли восстановить популяцию.
Если мы не спасем этих птиц в этом десятилетии, их, вероятно, не будет в будущем. Возможность изменить мир и будущее мотивирует всех нас, — подытожил доктор Фармер.
Тем временем в Украине зафиксировали появление азиатского тигрового комара — одного из самых опасных видов в мире.
