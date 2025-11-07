На Гаваях з дронів скидають тисячі комарів — для чого це знадобилось

У червні над гавайськими лісами з неба впали десятки біорозкладних стручків — кожен містив близько тисячі лабораторних комарів. Безпілотники доставили їх у важкодоступні райони, де мешкають рідкісні птахи-медоноси.

Про це пише CNN.

Ці комарі — не звичайні. Це не кусаючі самці, заражені природною бактерією Wolbachia, яка робить яйця нежиттєздатними, якщо вони спаровуються з дикими самками.

Науковці сподіваються, що технологія допоможе зменшити інвазивну популяцію комарів, які переносять пташину малярію — головну загрозу для місцевих видів.

Якщо ми не розірвемо цей цикл, ми втратимо наших медоносів, — каже, директор програми на Гаваях американського консерваторії птахів Крістофер Фармер.

Пташина трагедія архіпелагу

Колись на Гаваях було понад 50 видів медоносців, нині залишилося лише 17, більшість під загрозою зникнення. Минулого року один із них — вимер у дикій природі.

Комарі, яких завезли на острови ще у 1826 році, спричинили хвилі вимирання, оскільки місцеві птахи не мали імунітету до малярії. Через потепління комахи піднімаються все вище в гори, витісняючи птахів із останніх безпечних місць.

Несумісна техніка комах

Щоб зупинити катастрофу, природоохоронці обрали метод несумісної техніки комах— випускання мільйонів заражених самців, які не дають потомства.

Зараз ми випускаємо по 500 тисяч комарів на тиждень на Мауї та стільки ж на Кауаї, — розповідає Кріс Фармер.

Проект став першим у світі прикладом використання IIT для збереження природи. Спочатку комарів розкидали з вертольотів, однак тепер їх доставляють дронами — це дешевше, безпечніше і екологічніше.

Це перший відомий випадок, коли спеціальні стручки з комарами скидають безпілотниками, — пояснює менеджер проекту Адам Нокс.

Результатів очікують за рік. Учені сподіваються, що нова технологія допоможе виграти час, аби птахи змогли відновити популяцію.

Якщо ми не врятуємо цих птахів у цьому десятилітті, то їх, ймовірно, не буде тут у майбутньому. Здатність змінювати світ і майбутнє мотивує всіх нас, — підсумував доктор Фармер.

Тим часом в Україні зафіксували появу азійського тигрового комара — одного з найнебезпечніших видів у світі.

