Украинцы, которые прославились за границей, не забыли свои корни

Миллионы украинцев — настоящие таланты. Некоторые из них были вынуждены покинуть свою родину. Но всю жизнь несут в сердце ее частичку.
Spravdi рассказали, кто из известных украинцев поразил весь мир своим талантом и при этом всегда помнил, где их корни.
Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться.
Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Duchovny (@davidduchovny)
Публикация от David Duchovny (@davidduchovny)
Украинцы повсюду. Они вдохновляют своим талантом. Мы так же должны помнить, кто мы, и прославлять свое государство по всему миру.
Ранее мы рассказывали, как Милла Йовович поддержала Украину и записала послание любви.
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