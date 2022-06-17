Украинцы, которые прославились за границей, не забыли свои корни

Миллионы украинцев — настоящие таланты. Некоторые из них были вынуждены покинуть свою родину. Но всю жизнь несут в сердце ее частичку.

Spravdi рассказали, кто из известных украинцев поразил весь мир своим талантом и при этом всегда помнил, где их корни.

Известные украинцы за границей

Артур Бернс — известный финансист, являвшийся главой Федеральной резервной системы США на протяжении 1970–1978 годов. Он также был советником президента Ричарда Никсона. Артур Бернс (Бернсайг) — выходец города Станислав, который сейчас называется Ивано-Франковск.

Голда Меир, Леви Эшкол и Моше Шарет — трое премьер-министров Израиля были украинцами. Моше Шарет — из Херсона, Леви Эшкол — из Оратова Киевской области, а Голда Меир — киевлянка.

Украинцы — часть Голливуда. Например, Вера и Таиса Фармиги, Милла Йовович, Мила Кунис, Леонард Нимой, Дэвид Духовны. Дэвид Духовны когда-то сказал:

Я вырос, думая, что я россиянин, но только сейчас понял, что всегда был украинцем. Никогда не поздно измениться.

Ян Кум является известнейшим украинцем Кремниевой долины. Он соучредитель мессенджера WhatsApp, а также исполнительный директор Facebook inc. Ян — уроженец Киева.

Адольф Морон . Именно он создал один из самых известных логотипов в мире — Yves Saint Laurent. Харьковчанин по происхождению, окончил Парижскую школу изобразительного искусства. Создал рекламные плакаты Ford и учредил союз графиков Франции.

. Именно он создал один из самых известных логотипов в мире — Yves Saint Laurent. Харьковчанин по происхождению, окончил Парижскую школу изобразительного искусства. Создал рекламные плакаты Ford и учредил союз графиков Франции. Серж Лифарь — гений балета. Родился в городке неподалеку от Киева. Выходец из семьи танцоров и имеет глубокие козацкие корни. Именно во Франции он создал блестящую карьеру танцовщика балета.

Украинцы повсюду. Они вдохновляют своим талантом. Мы так же должны помнить, кто мы, и прославлять свое государство по всему миру.

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