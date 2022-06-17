Українці, які прославилися за кордоном, але не забули своє коріння

Мільйони українців — справжні таланти. Дехто з них був вимушений покинути свою Батьківщину. Та попри це усе життя несе її частинку у своєму серці.

Spravdi розповіли, які відомі українці вражали весь світ своїми здібностями і пам’ятали, хто вони є.

Відомі українці за кордоном

Артур Бернс — відомий фінансист, який був головою Федеральної резервної системи США упродовж 1970–1978 років. Він також був радником президента Річарда Ніксона. Артур Бернс (Бернсайг) є вихідцем міста Станіслав, який нині називається Івано-Франківськ.

Голда Меїр, Леві Ешкол та Моше Шарет — аж троє прем’єр-міністрів Ізраїлю були українцями. Моше Шарет — з Херсона, Леві Ешкол — з Оратова, що на Київщині, а Голда Меїр — киянка.

Українці — частина Голлівуду. Наприклад, Віра й Таїса Фарміги, Мілла Йовович, Міла Куніс, Леонард Німой, Девід Духовни. Девід Духовни колись сказав:

Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінитися.

Ян Кум є найвідомішим українцем Кремнієвої долини. Він входить до співзасновників месенджера WhatsApp, а також є виконавчим директором Facebook inc. Ян — уродженець Києва.

Адольф Морон . Саме він створив один із найвідоміших логотипів у світі — Yves Saint Laurent. Харків’янин за походженням, закінчив Паризьку школу образотворчого мистецтва. Створив рекламні плакати Ford та заснував союз графіків Франції.

. Саме він створив один із найвідоміших логотипів у світі — Yves Saint Laurent. Харків’янин за походженням, закінчив Паризьку школу образотворчого мистецтва. Створив рекламні плакати Ford та заснував союз графіків Франції. Серж Лифар — геній балету. Народився у містечку поблизу Києва. Походить з родини танцюристів та має глибоке козацьке коріння. Саме у Франції створив блискучу кар’єру танцівника балету.

Українці всюди. Вони надихають своїм талантом. Ми так само маємо пам’ятати, хто ми, та прославляти свою державу по всьому світу.

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