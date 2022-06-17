Українці, які прославилися за кордоном, але не забули своє коріння

Мільйони українців — справжні таланти. Дехто з них був вимушений покинути свою Батьківщину. Та попри це усе життя несе її частинку у своєму серці.
Spravdi розповіли, які відомі українці вражали весь світ своїми здібностями і пам’ятали, хто вони є.
Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінитися.
Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінитися.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Duchovny (@davidduchovny)
Публикация от David Duchovny (@davidduchovny)
Українці всюди. Вони надихають своїм талантом. Ми так само маємо пам’ятати, хто ми, та прославляти свою державу по всьому світу.
Раніше ми розповідали, як Мілла Йовович підтримала Україну та записала послання любові.
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