Таисия Онофрийчук завоевала золото в личном многоборье на Кубке мира в Софии

Украинская художественная гимнастика снова громко заявила о себе на международной арене. Лидер национальной сборной и участница Олимпийских игр в Париже-2024 Таисия Онофрийчук стала победительницей в личном многоборье на первом этапе Кубка мира, который в эти дни продолжается в столице Болгарии — Софии.

Эта победа не только подтвердила высокий статус украинской школы гимнастики, но и стала символическим повторением успеха, ведь именно в этом городе ровно год назад Таисия завоевала свой первый титул такого уровня.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук возглавила пьедестал на этапе Кубка мира

Путь к золотой медали требовал от 17-летней украинки максимальной концентрации и стабильности в первые два дня соревнований.

По сумме четырех упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой Таисия Онофрийчук набрала впечатляющие 116.600 балла. Этот результат позволил ей опередить сильнейших конкурентов планеты.

Вторую строчку с результатом 116.200 балла заняла хозяйка ковра, болгарка Стиляна Николова, а замкнула тройку лидеров итальянская звезда София Раффаэлли (115.700 балла).

Для Таисии Онофрийчук это уже второе золото в карьере в личном многоборье на этапах Кубка мира. Примечательно, что София становится для украинки счастливым городом, ведь оба свои титулы она завоевала именно здесь.

Несмотря на большой успех в многоборье, соревнования для украинской делегации еще не завершены. Уже сегодня, 30 марта 2026 года, состоятся финалы по отдельным видам упражнений. Таисия Онофрийчук квалифицировалась в решающие стадии и будет иметь шанс пополнить свою копилку еще несколькими медалями.

