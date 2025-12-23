Стиль жизни

Когда будет следующий бой Усика: что известно о потенциальных соперниках боксера

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 декабря 2025, 14:00 2 мин.
когда будет следующий бой Усика
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь