Когда будет следующий бой Усика: что известно о потенциальных соперниках боксера

Александр Усик не только закрепил свой статус легенды, но продолжает диктовать условия в мировом боксе. Читай в материале, когда будет следующее сражение Усика и с кем боксер его проведет.

Когда будет следующий бой Усика: детали

Усик официально заявил, что планирует оставаться в профессиональном боксе до 41 года. После этого он планирует построить спортивную академию, тренировать боксеров, а также тренироваться самому. Это опровергает слухи о немедленном уходе на пенсию после победы над Дюбуа.

Читать по теме Александр Усик отказался от одного из своих поясов — теперь не абсолютный чемпион Александр Усик больше не абсолютный чемпион.

Сейчас команда Усика разрабатывает стратегию на следующий год. Основными векторами развития и возможными боями являются:

Бой с Уайлдером: Несмотря на серию поражений американца, бой Усик — Уайлдер остается одним из самых желанных событий. Усик говорил, что для него это интересный соперник, и ему хотелось бы с ним подраться.

Закрытие главы из Фьюри: Хотя британская сторона неоднократно намекала на трилогию, менеджмент Усика считает эту историю завершенной после двух убедительных побед.

Также бой должен был быть с новозеландцем Джозефом Паркером, однако из-за давней травмы спины Усика время принятия решения было перенесено, а впоследствии отменено и боя не произошло.

Раньше мы писали о биографии Александра Усика — читай в материале, о фактах из жизни легендарного боксера Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!