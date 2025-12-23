Коли буде наступний бій Усика: що відомо про потенційних суперників боксера

Олександр Усик не лише закріпив свій статус легенди, а й продовжує диктувати умови у світовому боксі. Читай у матеріалі, коли буде наступний бій Усика та з ким боксер його проведе.

Коли буде наступний бій Усика: деталі

Усик офіційно заявив, що планує залишатися в професійному боксі до 41 року. Після цього він планує побудувати спортивну академію, тренувати там боксерів, а також тренуватись самому. Це спростовує чутки про негайний вихід на пенсію після перемоги над Дюбуа.

Зараз команда Усика вже розробляє стратегію на наступний рік. Основними векторами розвитку та можливими боями є:

Бій із Вайлдером: Попри серію поразок американця, бій Усик — Вайлдер залишається однією з найбажаніших подій. Усик говорив, що для нього це цікавий суперник, і йому хотілося б з ним побитися.

Закриття глави з Ф’юрі: Хоча британська сторона неодноразово натякала на трилогію, менеджмент Усика вважає цю історію завершеною після двох переконливих перемог.

Також бій мав бути з новозеландцем Джозефом Паркером, однак через давню травму спини Усика час прийняття рішення було перенесено, а згодом — скасовано і бою не відбулося.

