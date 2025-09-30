Вид на постоянное проживание в 2025 году: необходимые документы

Вид на постоянное проживание – это документ, который выдается иностранцам и лицам без гражданства, которые получили разрешение на иммиграцию и планируют постоянно жить в Украине. Читай в материале, как получить вид и что для этого нужно.

Вид на постоянное проживание: необходимые документы

Есть определенный перечень документов, который следует иметь при себе, когда будет оформляться вид:

Заявление-анкета (формируется в Едином государственном демографическом реестре). Действительный паспорт иностранца с визой D (или документ лица без гражданства) и его нотариально заверенный перевод на украинский. Копия разрешения на иммиграцию или эквивалентные документы (паспорт СССР, справки ДМС). Квитанция об уплате административного сбора или акт об увольнении. Идентификационный код (при наличии). Документы законного представителя (если нужно). Подтверждение места жительства (право собственности, аренда).

Все документы из иностранных государств нуждаются в легализации и нотариальном переводе, если не предусмотрено иначе международными соглашениями. Для обмена вида добавляются акты об изменении данных, потере и т.д.

Вид на постоянное проживание: кто может получить документ

Право на вид имеют иностранцы и лица без гражданства с разрешением на иммиграцию. Заявление подают лица от 16 лет лично, а за несовершеннолетних или недееспособных родители, опекуны или попечители.

Заявление подают в территориальные органы ГТС или ЦНАП по месту жительства, не позднее 15 рабочих дней до конца срока пребывания. Разбирательство длится 15 рабочих дней.

После одобрения вид выдают лично после верификации, а после него следует обязательно зарегистрировать место жительства в течение 30 дней после получения.

Вид на постоянное проживание: стоимость услуги

Общая стоимость оформления документа: 1175 грн. (пошлина 85 грн., услуга 496 грн., бланк 594 грн.).

Также предусмотрены некоторые льготы: бесплатно для лиц без гражданства при первоначальном оформлении (кроме пошлины); освобождение от пошлин для инвалидов Второй мировой войны, жертв Чернобыля и т.д.

Срок действия вида – 10 лет, а его обмен происходит при достижении 25 или 45 лет для старых видов.

