Вид на постоянное проживание в 2025 году: необходимые документы

Вид на постоянное проживание – это документ, который выдается иностранцам и лицам без гражданства, которые получили разрешение на иммиграцию и планируют постоянно жить в Украине. Читай в материале, как получить вид и что для этого нужно.
Вид на постоянное проживание: необходимые документы
Есть определенный перечень документов, который следует иметь при себе, когда будет оформляться вид:
- Заявление-анкета (формируется в Едином государственном демографическом реестре).
- Действительный паспорт иностранца с визой D (или документ лица без гражданства) и его нотариально заверенный перевод на украинский.
- Копия разрешения на иммиграцию или эквивалентные документы (паспорт СССР, справки ДМС).
- Квитанция об уплате административного сбора или акт об увольнении.
- Идентификационный код (при наличии).
- Документы законного представителя (если нужно).
- Подтверждение места жительства (право собственности, аренда).
Все документы из иностранных государств нуждаются в легализации и нотариальном переводе, если не предусмотрено иначе международными соглашениями. Для обмена вида добавляются акты об изменении данных, потере и т.д.
Вид на постоянное проживание: кто может получить документ
Право на вид имеют иностранцы и лица без гражданства с разрешением на иммиграцию. Заявление подают лица от 16 лет лично, а за несовершеннолетних или недееспособных родители, опекуны или попечители.
Заявление подают в территориальные органы ГТС или ЦНАП по месту жительства, не позднее 15 рабочих дней до конца срока пребывания. Разбирательство длится 15 рабочих дней.
После одобрения вид выдают лично после верификации, а после него следует обязательно зарегистрировать место жительства в течение 30 дней после получения.
Вид на постоянное проживание: стоимость услуги
Общая стоимость оформления документа: 1175 грн. (пошлина 85 грн., услуга 496 грн., бланк 594 грн.).
Также предусмотрены некоторые льготы: бесплатно для лиц без гражданства при первоначальном оформлении (кроме пошлины); освобождение от пошлин для инвалидов Второй мировой войны, жертв Чернобыля и т.д.
Срок действия вида – 10 лет, а его обмен происходит при достижении 25 или 45 лет для старых видов.
Ранее мы писали, как можно получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!