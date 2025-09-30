Посвідка на постійне проживання 2025 року: необхідні документи

Посвідка на постійне проживання — це документ, що видається іноземцям та особам без громадянства, які отримали дозвіл на імміграцію та планують постійно жити в Україні. Читай у матеріалі, як отримати посвідку та що для цього потрібно.

Посвідка на постійне проживання: необхідні документи

Є певний перелік документів, який слід мати при собі, коли буде оформлятися посвідка:

Заява-анкета (формується в Єдиному державному демографічному реєстрі). Дійсний паспорт іноземця з візою D (або документ особи без громадянства) та його нотаріально засвідчений переклад на українську. Копія дозволу на імміграцію або еквівалентні документи (паспорт СРСР, довідки ДМС). Квитанція про сплату адміністративного збору або акт про звільнення. Ідентифікаційний код (за наявності). Документи законного представника (якщо потрібно). Підтвердження місця проживання (право власності, оренда).

Всі документи з іноземних держав потребують легалізації та нотаріального перекладу, якщо не передбачено інакше міжнародними угодами. Для обміну посвідки додаються акти про зміну даних, втрату тощо.

Посвідка на постійне проживання: хто може отримати документ

Право на посвідку мають іноземці та особи без громадянства з дозволом на імміграцію. Заяву подають особи від 16 років особисто, а за неповнолітніх чи недієздатних — батьки, опікуни чи піклувальники.

Заяву подають до територіальних органів ДМС або ЦНАП за місцем проживання, не пізніше 15 робочих днів до кінця строку перебування. Розгляд триває 15 робочих днів.

Після схвалення посвідку видають особисто після верифікації, а після неї слід обов’язково зареєструвати місце проживання протягом 30 днів після отримання.

Посвідка на постійне проживання: вартість послуги

Загальна вартість оформлення документа: 1175 грн (мито 85 грн, послуга 496 грн, бланк 594 грн).

Також передбачені деякі пільги: безкоштовно для осіб без громадянства при первинному оформленні (крім мита); звільнення від мита для інвалідів Другої світової війни, жертв Чорнобиля тощо.

Строк дії посвідки — 10 років, а її обмін відбувається при досягненні 25 або 45 років для старих посвідок.

Раніше ми писали, як можна отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!