Не хватает только Биг-Бена за окном! Как приготовить настоящий английский завтрак дома

Чего только не придумаешь, чтобы порадовать собственные вкусовые рецепторы, или родных с самого утра, когда готовишь что-нибудь на завтрак.

Иногда идеи приходят очень быстро, бывают дни, когда даже хватает сил на особые произведения кулинарного искусства. Кто-то может даже продемонстрировать чудеса выдержки и позавтракать борщом. Но иногда так хочется чего-то простого и одновременно питательного, а вкуснейшее блюдо, которое является наследием ЮНЕСКО, оставить на обед.

Тогда на помощь тебе придет настоящий английский завтрак. Для него необходимо найти в холодильнике яйца, бекон и тушеную фасоль. Давай сегодня попробуем приготовить именно это блюдо? Возможно, именно этот завтрак станет твоим любимым.

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Ингредиенты для английского завтрака

яйца — 4 штуки

бекон — 4 ломтика

колбаски — 2 штуки

фасоль в томатном соусе — 400 граммов

шампиньоны — 6 штук

помидор — 1 штука

хлеб для тостов — 4 ломтика

сливочное масло — для смазывания сковороды

соль, свежемолотый черный перец — по своему вкусу

Способ приготовления английского завтрака

Сначала готовим соус. Для этого нужно выложить фасоль в сотейник и хорошо ее прогреть, пока масса не загустеет. Следует также не забывать постоянно помешивать, чтобы фасоль не подгорела. Когда соус загустеет, к нему следует добавить совсем немного сливочного масла и поперчить. После этого отставить, накрыть крышкой и можно даже окутать полотенцем. Теперь можно разогреть большую сковороду, добавить чуть-чуть растительного масла и обжарить полоски бекона до золотистого цвета. Достать бекон из сковороды и переложить его на тарелку. На ту же сковороду положить колбаски и тоже обжарить их до румяной корочки, потом тоже выложить на тарелку к бекону. Затем на сковороду добавить немного сливочного масла и обжарить на нем грибы и помидор, разрезанный пополам. Переложить их на тарелку к колбаскам и бекону. Затем на сковороде разогреть масло и пожарить на нем яичницу. Последними следует готовить тосты. Их можно сделать в тостере или же на сковороде, на которой жарился бекон и колбаски. Остается только выложить все ингредиенты на тарелку и подать настоящий английский завтрак с кофе или апельсиновым соком.

До сих пор не удается выучить английский язык, поэтому завтрак навевает неприятные воспоминания? Тогда попробуй что-нибудь французское. Читай, как приготовить крок-месье от Эктора Хименес-Браво.

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