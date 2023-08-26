Не хватает только Биг-Бена за окном! Как приготовить настоящий английский завтрак дома

Чего только не придумаешь, чтобы порадовать собственные вкусовые рецепторы, или родных с самого утра, когда готовишь что-нибудь на завтрак.
Иногда идеи приходят очень быстро, бывают дни, когда даже хватает сил на особые произведения кулинарного искусства. Кто-то может даже продемонстрировать чудеса выдержки и позавтракать борщом. Но иногда так хочется чего-то простого и одновременно питательного, а вкуснейшее блюдо, которое является наследием ЮНЕСКО, оставить на обед.
Тогда на помощь тебе придет настоящий английский завтрак. Для него необходимо найти в холодильнике яйца, бекон и тушеную фасоль. Давай сегодня попробуем приготовить именно это блюдо? Возможно, именно этот завтрак станет твоим любимым.
До сих пор не удается выучить английский язык, поэтому завтрак навевает неприятные воспоминания? Тогда попробуй что-нибудь французское. Читай, как приготовить крок-месье от Эктора Хименес-Браво.
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