Не вистачає лише Біг-Бена за вікном! Як приготувати справжній англійський сніданок вдома

Чого тільки не вигадаєш, аби потішити власні смакові рецептори, або ж рідних з самісінького ранку, коли готуєш щось на сніданок.
Іноді ідеї приходять дуже швидко. Бувають дні, коли навіть вистачає сил на особливі витвори кулінарного мистецтва. Хтось може навіть продемонструвати дива витримки та поснідати борщем. Та часом так хочеться чогось простого та водночас поживного, а вже смачнющу страву, що є спадщиною ЮНЕСКО, залишити на обід.
Тоді тобі на допомогу прийде справжній англійський сніданок. Для нього необхідно зазвичай знайти у холодильнику яйця, бекон і тушковану квасолю. Тож давай сьогодні спробуємо приготувати саме цю страву? Можливо, саме цей сніданок стане твоїм улюбленим.
Досі не вдається вивчити англійську мову, а тому сніданок навіює неприємні спогади? Тоді спробуй щось французьке. Читай, як приготувати крок-месьє від Ектора Хіменеса-Браво.
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