Не вистачає лише Біг-Бена за вікном! Як приготувати справжній англійський сніданок вдома

Чого тільки не вигадаєш, аби потішити власні смакові рецептори, або ж рідних з самісінького ранку, коли готуєш щось на сніданок.

Іноді ідеї приходять дуже швидко. Бувають дні, коли навіть вистачає сил на особливі витвори кулінарного мистецтва. Хтось може навіть продемонструвати дива витримки та поснідати борщем. Та часом так хочеться чогось простого та водночас поживного, а вже смачнющу страву, що є спадщиною ЮНЕСКО, залишити на обід.

Тоді тобі на допомогу прийде справжній англійський сніданок. Для нього необхідно зазвичай знайти у холодильнику яйця, бекон і тушковану квасолю. Тож давай сьогодні спробуємо приготувати саме цю страву? Можливо, саме цей сніданок стане твоїм улюбленим.

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Інгредієнти для англійського сніданку

яйця — 4 штуки

бекон — 4 скибочки

ковбаски — 2 штуки

квасоля в томатному соусі — 400 грамів

печериці — 6 штук

помідор — 1 штука

хліб для тостів — 4 скибочки

вершкове масло — для змащування пательні

сіль, свіжозмелений чорний перець — до свого смаку

Спосіб приготування англійського сніданку

Спершу готуємо соус. Для цього потрібно викласти квасолю у сотейник та добре її прогріти, поки маса не загусне. Та варто також не забувати постійно помішувати, щоб квасоля не підгоріла. Коли соус загусне, до нього варто додати зовсім трохи вершкового масла та поперчити. Після цього варто відставити, накрити кришкою та можна навіть огорнути рушником. Тепер можна розігріти велику пательню, додати трохи рослинної олії та обсмажити смужки бекону до золотавого кольору. Дістати бекон з пательні та перекласти його на тарілку. На ту саме пательню покласти ковбаски та теж обсмажити їх до рум’яної скоринки, після — викласти на тарілку до бекону. Далі на пательню додати трохи вершкового масла та обсмажити на ньому гриби та розрізаний навпіл помідор. Перекласти їх на тарілку до ковбасок та бекону. Потім на пательні розігріти олію та посмажити на ній яєшню. Останніми варто готувати тости. Їх можна зробити в тостері або ж на пательні, на якій смажився бекон та ковбаски. Залишається тільки викласти усі інгредієнти на тарілку та подати справжній англійський сніданок з кавою або ж апельсиновим соком.

Досі не вдається вивчити англійську мову, а тому сніданок навіює неприємні спогади? Тоді спробуй щось французьке. Читай, як приготувати крок-месьє від Ектора Хіменеса-Браво.

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