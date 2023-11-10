Заготавливаем калину на зиму: рецепты ягоды с сахаром

Калина богата минералами, витаминами и антиоксидантами. Чай из целебных ягод незаменим при недуге, лечит от насморка и кашля, снижает давление, успокаивает нервы, а еще очень полезен для женщин.
Как же заготовить калину на зиму, чтобы сохранилось больше целебных свойств? Пошаговый рецепт заготовки калины на зиму с сахаром без варки — в нашем материале.
Калина — ягодный куст, который растет почти возле каждого украинского дома. В древности, когда калина созревала, ее грозди вешали под крышей. Благодаря тому, что это место хорошо проветривается и сухое, ягоды калины долго сохраняли свой цельный вид и целебные свойства.
Позже люди начали заготавливать калину, пересыпая ее ягоды сахаром. Рецепты хранения калины на зиму с сахаром, без варки — простые и доступные. А польза от этого большая.
Ингредиенты:
Приготовление:
Заготовка готова.
Второй способ заготовки калины на зиму с сахаром без варки, но без косточек. Калина, заготовленная этим способом, может быть закрыта как капроновой крышкой, так и жестяной закаточной крышкой.
Калиновое пюре готово. Следует сказать, что это пюре очень хорошо подходит как добавка в чай, к сырникам, блинам, оладьям, даже как соус к сыру. Косточки из калины не следует выбрасывать, а можно сделать калиновую настойку.
Для удобства и понятности приготовления похожий рецепт калины на зиму как пюре подаем в видео.
Запасись целебными ягодами и делай заготовки. Вот тебе еще рецепты, как хранить калину на зиму, чтобы меньше болеть.
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