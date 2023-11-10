Заготавливаем калину на зиму: рецепты ягоды с сахаром

Калина богата минералами, витаминами и антиоксидантами. Чай из целебных ягод незаменим при недуге, лечит от насморка и кашля, снижает давление, успокаивает нервы, а еще очень полезен для женщин.

Как же заготовить калину на зиму, чтобы сохранилось больше целебных свойств? Пошаговый рецепт заготовки калины на зиму с сахаром без варки — в нашем материале.

Калина — ягодный куст, который растет почти возле каждого украинского дома. В древности, когда калина созревала, ее грозди вешали под крышей. Благодаря тому, что это место хорошо проветривается и сухое, ягоды калины долго сохраняли свой цельный вид и целебные свойства.

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Позже люди начали заготавливать калину, пересыпая ее ягоды сахаром. Рецепты хранения калины на зиму с сахаром, без варки — простые и доступные. А польза от этого большая.

Когда срывать калину для заготовки и каким способом

Лучше всего калину срывать тогда, когда уже ударят первые заморозки. Именно в это время ее ягодки наиболее сладкие и теряют горечь. Ягодки на гроздях хорошо промываем. Почему на гроздьях? Потому что при срывании ягодок можем нарушить их целостность и, промывая, вымоем целебный сок, который вытечет из треснувших плодов. Оставляем на несколько минут на дуршлаге, чтобы стекала вода. Ягодки следует аккуратно сорвать с гроздей в отдельную емкость. Калина готова к заготовке на зиму.

Рецепт приготовления калины на зиму целыми ягодками

Ингредиенты:

калина (2 кг);

сахар (0,5 кг).

Приготовление:

Готовим стерилизованные баночки. Капроновые крышки хорошо промываем и протираем спиртом или водкой. На дно банки даем 1 ст. л. сахара. Пересыпаем ягодками калины где-то на 1,5 см. Затем снова добавляем сахара 2-3 ст. л. И так чередуя накладываем целую банку. Последним слоем должен быть сахар. Банки накрыть крышками и поставить в холодильник или какое-нибудь другое прохладное место.

Заготовка готова.

Второй способ заготовки калины на зиму с сахаром без варки, но без косточек. Калина, заготовленная этим способом, может быть закрыта как капроновой крышкой, так и жестяной закаточной крышкой.

Рецепт приготовления калины на зиму как пюре

Ингредиенты:

калин (2 кг);

сахар (1,3 кг).

Приготовление:

Готовим стерилизованные банки. Капроновые крышки хорошо промываем и протираем спиртом или водкой. Если будем закатывать, то стерилизуем жестяные крышки. С помощью блендера или комбайна перетираем ягоды в пюре. Через проволочное сито перетираем пюре, чтобы удалить косточки и кожуру (хорошо перетирает круглый макогон). В полученное пюре из калины добавляем сахар и тщательно перемешиваем. Разливаем перетертую калину с сахаром в чистые и сухие банки. Закрываем капроновыми крышками или закручиваем жестяными. Отправляем на хранение в холодное место или в холодильник.

Калиновое пюре готово. Следует сказать, что это пюре очень хорошо подходит как добавка в чай, к сырникам, блинам, оладьям, даже как соус к сыру. Косточки из калины не следует выбрасывать, а можно сделать калиновую настойку.

Для удобства и понятности приготовления похожий рецепт калины на зиму как пюре подаем в видео.

Рецепт калины на зиму без варки — видео

Запасись целебными ягодами и делай заготовки. Вот тебе еще рецепты, как хранить калину на зиму, чтобы меньше болеть.

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