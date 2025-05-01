Битая редиска — узнай рецепт хитового салата, вирусящегося в Сети

Ой как хочется вкусненького из обычных продуктов! Знакомое желание? Тогда вводим в меню пикантную закуску! На приготовление пойдут считанные минуты, а получится очень вкусно!

Рецепт, который вирусится в Сети: битая редиска с уксусом и соевым соусом — в нашем материале.

Битая редиска: рецепт

Для приготовления берем свежую, молодую редиску — хрустящую, сочную, хорошо ее моем, а потом делаем самое интересное — бьем.

Для этого кладем овощи в пакет или заворачиваем в полотенце и слегка прикладываемся скалкой, дном стакана или чем-нибудь другим. Не превращаем их в кашу — просто немного раздавливаем, чтобы треснули, пустили сок и впитали все, чем мы будем дальше поливать редиску.

Остальное — кулинарная магия ингредиентов!

Классическая битая редиска: ингредиенты

редис — 300-400 г (пучок среднего размера);

чеснок — 1-2 зубчика (натереть или мелко порезать);

соль — примерно половина чайной ложки;

сахар — щепотка;

уксус (яблочный или 9%) — 1-2 столовые ложки (можно заменить лимонным соком);

масло — 1 столовая ложка (подсолнечное нерафинированное или кунжутное);

свежая зелень (укроп или зеленый лук) — по желанию.

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Способ приготовления битой редиски

В миску с битыми овощами добавляем соль, немного сахара (буквально щепотку), чеснок, уксус или сок лимона, немного подсолнечного или кунжутного масла, как тебе больше нравится. Мелко режем укроп и зеленый лук и отправляем в ту же миску. Перемешиваем руками, при этом сок из битых корнеплодов смешивается с маринадом. Оставляем постоять минут 10-15. И все — у тебя на столе готовая битая редиска, классная, пикантная закуска. Ее можно есть просто так с хлебом или подавать к мясу или рыбе.

А вот из этого видео узнай, как приготовить ту же закуску с секретным соусом, который придаст блюду еще большей пикантности. Рецепт простой и быстрый, идеален для весеннего меню!

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Главное фото — скриншот кадра из видеорецепта.

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