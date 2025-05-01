Бита редиска — дізнайся рецепт хітового салата, що віруситься у Мережі

Ой як хочеться смачненького зі звичайних продуктів! Знайоме бажання? Тоді вводимо в меню пікантну закуску! На готування підуть лічені хвилини, а вийде надзвичайно смачно!

Рецепт, який віруситься мережею: бита редиска з оцтом та соєвим соусом — у нашому матеріалі.

Бита редиска: рецепт

Для приготування беремо свіжу, молоду редиску — хрустку, соковиту, добре її миємо, а потім робимо найцікавіше — б’ємо.

Для цього кладемо овочі в пакет або загортаємо у рушник і злегка прикладаємось качалкою, дном склянки чи чимось іншим. Не перетворюємо їх на кашу — просто трохи розчавлюємо, щоб тріснули, пустили сік і ввібрали все, чим ми далі поливатимемо редиску.

Решта — кулінарна магія інгредієнтів!

Класична бита редиска: інгредієнти

редиска — 300-400 г (пучок середнього розміру);

часник — 1-2 зубчики (натерти або дрібно порізати);

сіль — приблизно половина чайної ложки;

цукор — дрібка;

оцет (яблучний або 9%) — 1-2 столові ложки (можна замінити на лимонний сік);

олія — 1 столова ложка (соняшникова нерафінована або кунжутна);

свіжа зелень (кріп або зелена цибуля) — за бажанням.

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Спосіб приготування битої редиски

У миску з битими овочами додаємо сіль, трохи цукру (буквально дрібку), часник, оцет або сік лимона, трохи олії — соняшникової чи кунжутної, як тобі краще. Дрібно ріжемо кріп та зелену цибулю і відправляємо їх у ту ж миску. Перемішуємо руками, при цьому сік з битих коренеплодів змішується з маринадом. Залишаємо постояти хвилин 10-15. І все, у тебе на столі готова бита редиска, класна, гостренька закуска. Її можна їсти просто так з хлібом або подавати до м’яса чи риби.

А от з цього відео дізнайся, як приготувати таку ж закуску з секретним соусом, який надасть страві ще більшої пікантності. Рецепт простий і швидкий, ідеальний для весняного меню!

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Головне фото — скриншот кадру з відеорецепта.

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