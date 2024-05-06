Как заваривать чай из одуванчиков для женского здоровья: советы, которые понадобятся

Май — главный месяц роста одуванчиков. Поля и лужайки усеваются этими цветами. Если у тебя нет аллергии на этот цветок, из него можно приготовить чай. Он очень полезен для здоровья, а особенно — женского. Подробнее рассказываем в материале.

Польза чая из одуванчиков

Больше о пользе и рецепте чая из одуванчиков рассказало издание Elle. Такой чай оказывает мочегонное действие, может уменьшать вздутие живота.

Чай из одуванчиков может положительно влиять на нервную систему, снимать напряжение. Его рекомендуют в качестве дополнительного напитка во время менструации для уменьшения болевых симптомов.

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А еще этот напиток стимулирует аппетит, поэтому его можно пить трижды в день за 30-40 минут до еды. Одуванчики активизируют отток желчи, могут вывести песок из почек.

Важно: чай из одуванчиков нельзя употреблять людям, имеющим аллергию, гастрит, язву, желчнокаменную болезнь. Перед употреблением такого напитка следует проконсультироваться с врачом. В то же время, такой чай могут пить беременные и те, кто на грудном вскармливании, тоже после консультации с врачом.

Чай из одуванчиков — рецепт

Готовую смесь на чай из одуванчиков можно приобрести в аптеке, или собрать и высушить самостоятельно. Место сбора цветов должно быть чистым, без дорожной пыли.

Для заваривания пригодны цветы, листья, стебли и даже корешки растения. Для заваривания нужны именно желтые одуванчики. Промытые холодной водой одуванчики можно просушить несколько суток на улице или в духовке при температуре 50°C.

Вода для приготовления чая из одуванчика должна быть 70-80°C, не кипятком. Горстку цветков и листья залей 500 мл воды. Дай чаю настояться в течение 10 минут. Хранить высушенные одуванчики можно в стеклянных баночках или бумажных упаковках.

Раньше мы рассказывали о пользе гречишного чая для здоровья.

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