Як заварювати чай із кульбаб для жіночого здоров’я: поради, які знадобляться

Травень — головний місяць росту кульбаб. Поля і галявини всіюються цими квітами. Якщо в тебе немає алергії на цю квітку, з неї можна приготувати чай. Він дуже корисний для здоров’я, а особливо — жіночого. Детальніше розповідаємо у матеріалі.

Користь чаю з кульбаб

Більше про користь та рецепт чаю з кульбаб розповіло видання Elle. Такий чай має сечогінну дію, може зменшувати здуття живота.

Чай із кульбаб може позитивно впливати на нервову систему, знімати напругу. Його рекомендують як додатковий напій під час менструації для зменшення больових симптомів.

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А ще цей напій стимулює апетит, тому його можна пити тричі на день за 30-40 хвилин до прийому їжі. Кульбабки активізують відтік жовчі, можуть вивести пісок з нирок.

Важливо: чай із кульбаб не можна вживати людям, які мають алергію, гастрит, виразку, жовчнокам’яну хворобу. Перед вживанням такого напою слід проконсультуватися з лікарем. Водночас такий чай можуть пити вагітні та ті, хто на грудному вигодовуванні, також після консультації з лікарем.

Чай із кульбаб — рецепт

Готову суміш на чай із кульбаб можна придбати в аптеці, або ж зібрати та висушити самостійно. Місце збору квітів має бути чистим, без дорожнього пилу.

Для заварювання придатні квіти, листя, стебла і навіть корінці рослини. Для заварювання потрібні саме жовті кульбаби. Промиті холодною водою кульбаби можна просушити кілька діб на вулиці, або у духовці за температури 50°C.

Вода для приготування чаю з кульбаби повинна бути 70-80°C, не окропом. Жменьку квіток та листя залий 500 мл води. Дай чаю настоятися протягом 10 хвилин. Зберігати висушені кульбаби можна у скляних баночках чи паперових пакуваннях.

Раніше ми розповідали про користь гречаного чаю для здоров’я.

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