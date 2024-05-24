Несколько простых рецептов для любимого десерта: чем пропитать бисквит

Вкусная выпечка — неизменный атрибут зимних праздников. Особенно вкусен бисквит, промоченный ликером, вишневым сиропом или любой другой кондитерской пропиткой.
Чем можно пропитать бисквит и как это сделать, рассказываем дальше.
Есть много рецептов для пропитки бисквитного коржа. Предлагаем тебе несколько из них на выбор дальше в материале.
Ингредиенты:
Приготовление:
Рexels
Молочную пропитку можно сделать на обычном или сгущенном молоке.
А рецепт приготовления самого бисквита мы писали раньше: подробно о приготовлении бисквита читай в другом материале.
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