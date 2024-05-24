Несколько простых рецептов для любимого десерта: чем пропитать бисквит

Вкусная выпечка — неизменный атрибут зимних праздников. Особенно вкусен бисквит, промоченный ликером, вишневым сиропом или любой другой кондитерской пропиткой.

Чем можно пропитать бисквит и как это сделать, рассказываем дальше.

Чем пропитать бисквит: рецепт

Есть много рецептов для пропитки бисквитного коржа. Предлагаем тебе несколько из них на выбор дальше в материале.

Кофейный сироп

Ингредиенты:

вода — 1 стакан

коньяк — 1 ст. л

кофе молотый — 2 ст. л

сахар — 1 стакан

Приготовление:

Высыпь сахар в кастрюлю, добавь полстакана воды и поставь на огонь до растворения сахара. На остальной воде завари кофе, процеди его и добавь коньяк. Смешай сахарный сироп с кофе и охлади.

Вишневый сироп

Ингредиенты:

вишневый сок — треть стакана

сахар — 2 ст. л

коньяк — 4 ст. л

вода — треть стакана

Приготовление:

Смешай воду и сахар для растворения последнего. Добавь к сиропу коньяк и вишневый сок.

Лимонная пропитка

Ингредиенты:

кипяток — 1 стакан

лимон — половина

сахар — 3 ст. л

ваниль — щепотка

Приготовление:

Мелко нарежь лимон. Вкину лимон в посуду, залить кипятком, добавить сахар и ваниль. Дай настояться жидкости 30 мин, и пропитывай бисквит.

Молочная пропитка

Молочную пропитку можно сделать на обычном или сгущенном молоке.

Ингредиенты:

молоко обычное — 3 стакана или сгущенка — 1 стакан

сахар (только для обычного молока) — 3 ст. л

кипяток (только для сгущенки) — 2 стакана

Приготовление:

Для приготовления пропитки на обычном молоке доведи его до кипения и добавь сахар. Для приготовления пропитки на сгущённом молоке до стакана сгущёнки добавь воду.

Пропитка на кагоре

Ингредиенты:

вода — 250 мл

сахар — 250 г

кагор — 2 ст. л

лимонный сок — 1 ст. л

ваниль — щепотка

Приготовление:

В кастрюле вскипяти воду, добавь сахар и перемешай до полного растворения. Добавь лимонный сок и дай остыть. Добавь кагор в сироп.

Шоколадная пропитка

Ингредиенты:

масло — 100 г

какао-порошок — 1 ст. л

сгущенка — полбанки

Приготовление:

Приготовь водяную баню: налей воду в кастрюлю, вскипяти. В меньшую кастрюлю брось масло, какао и сгущенку. Растопи на водяной бане и наноси на коржи в теплом виде.

А рецепт приготовления самого бисквита мы писали раньше: подробно о приготовлении бисквита читай в другом материале.

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