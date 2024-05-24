Кілька простих рецептів для улюбленого десерту: чим просочити бісквіт

Смачна випічка — незмінний атрибут зимових свят. Особливо смакує бісквіт, промочений лікером, вишневим сиропом чи будь-якою іншим кондитерським просоченням.

Чим можна просочити бісквіт та як це зробити, розповідаємо далі.

Чим просочити бісквіт: рецепт

Існує багато рецептів для просочення бісквітного коржа. Пропонуємо тобі кілька з них на вибір далі у матеріалі.

Кавовий сироп

Інгредієнти:

вода — 1 склянка

коньяк — 1 ст. л

кава мелена — 2 ст. л

цукор — 1 склянка

Приготування:

Висип цукор у каструлю, додай півсклянки води та постав на вогонь до розчинення цукру. На решті води завари каву, проціди її та додай коньяк. Змішай цукровий сироп з кавою та охолоди.

Вишневий сироп

Інгредієнти:

вишневий сік — третина склянки

цукор — 2 ст. л

коньяк — 4 ст. л

вода — третина склянки

Приготування:

Змішай воду та цукор для розчинення останнього. Додай до сиропу коньяк та вишневий сік.

Лимонне просочення

Інгредієнти:

окріп — 1 склянка

лимон — половина

цукор — 3 ст. л

ваніль — дрібка

Приготування:

Дрібно наріж лимон. Вкинути лимон до посуду, залити окропом, додати цукор та ваніль. Дай настоятися рідині 30 хв та просочуй бісквіт.

Молочне просочення

Молочне просочення можна зробити на звичайному або згущеному молоці.

Інгредієнти:

молоко звичайне — 3 склянки або згущене молоко — 1 склянка

цукор (лише для звичайного молока) — 3 ст. л

окріп (лише для згущеного молока) — 2 склянки

Приготування:

Для приготування просочування на звичайному молоці доведи його до кипіння та додай цукор. Для приготування просочування на згущеному молоці до склянки згущівки додай воду.

Просочення на кагорі

Інгредієнти:

вода — 250 мл

цукор — 250 г

кагор — 2 ст. л

лимонний сік — 1 ст. л

ваніль — дрібка

Приготування:

У каструлі закипʼяти воду, додай цукор та помішуй до повного розчинення. Додай лимонний сік та дай охолонути. Додай кагор до сиропу.

Шоколадне просочення

Інгредієнти:

масло — 100 г

какао-порошок — 1 ст. л

згущене молоко — півбанки

Приготування:

Приготуй водяну баню: налий воду у каструлю, закипʼяти. У меншу каструлю вкинь масло, какао та згущене молоко. Розтопи на водяній бані та нанось на коржі у теплому вигляді.

А рецепт приготування самого бісквіту ми писали раніше: детально про приготування бісквіта читай в іншому матеріалі.

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