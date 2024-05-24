Кілька простих рецептів для улюбленого десерту: чим просочити бісквіт

Смачна випічка — незмінний атрибут зимових свят. Особливо смакує бісквіт, промочений лікером, вишневим сиропом чи будь-якою іншим кондитерським просоченням.
Чим можна просочити бісквіт та як це зробити, розповідаємо далі.
Існує багато рецептів для просочення бісквітного коржа. Пропонуємо тобі кілька з них на вибір далі у матеріалі.
Інгредієнти:
Приготування:
Рexels
Молочне просочення можна зробити на звичайному або згущеному молоці.
Приготування:
А рецепт приготування самого бісквіту ми писали раніше: детально про приготування бісквіта читай в іншому матеріалі.
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