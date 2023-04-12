Основное блюдо и закуски: три рецепта от Марины Боржемской на Пасху

Совсем скоро Пасха по восточному обряду — семейное время воскресения Христова, когда семьи собираются за общим завтраком. Чтобы это время точно было посвящено семье, а не долгой готовке блюд и усталости, как результат — стоит подумать и составить меню уже сейчас.
Если не знаешь, что приготовить на Пасху — даем тебе три рецепта за фитнес тренером Мариной Боржемской, которые точно быстро готовятся и не только вкусны, но и полезны.
Рецепты блюд на Пасху — в материале.
Это блюдо точно запомнится всем, кто его попробует! Готовится легко и быстро, сухофрукты и орехи можно менять по вкусу и желанию.
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Это прекрасная альтернатива буженине, которую многие любят. А еще может быть и основным блюдом, если добавить гарнир по желанию.
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Легкая закуска точно не будет лишней на твоем праздничном столе. Так что лови рецепт закуски из огурцов и сыра на Пасху.
Также не забудь о пасхальных вкусностях! Как приготовить вкусное печенье на Пасху мы рассказывали в нашем другом материале.
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