Основное блюдо и закуски: три рецепта от Марины Боржемской на Пасху

Совсем скоро Пасха по восточному обряду — семейное время воскресения Христова, когда семьи собираются за общим завтраком. Чтобы это время точно было посвящено семье, а не долгой готовке блюд и усталости, как результат — стоит подумать и составить меню уже сейчас.

Если не знаешь, что приготовить на Пасху — даем тебе три рецепта за фитнес тренером Мариной Боржемской, которые точно быстро готовятся и не только вкусны, но и полезны.

Рецепты блюд на Пасху — в материале.

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Рулеты из куриного филе, кураги и миндаля

Это блюдо точно запомнится всем, кто его попробует! Готовится легко и быстро, сухофрукты и орехи можно менять по вкусу и желанию.

Ингредиенты:

куриное филе — 4 шт

сушеный миндаль — 50 г

сушеная курага — 50 – 70 г

твердый сыр — 100 г

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Залей кипятком курагу и дай ей настояться. Миндаль измельчи ножом. В курином филе сделай вертикальный надрез с более твердой стороны. После этого отбей кухонным молотком, добавь специи. Сыр натри на мелкой терке. Замоченную курагу измельчи в блендере. Выложи на филе орехи, пюре кураги и творог. Закрути рулеты. Выложи в форму для запекания и поставь в духовую печь запекаться на 40 – 50 минут при температуре 220ºС. Разрежь рулеты на ломтики.

Запеченная индейка

Это прекрасная альтернатива буженине, которую многие любят. А еще может быть и основным блюдом, если добавить гарнир по желанию.

Ингредиенты:

филе индейки — 500-600 г

сушеный розмарин — 2-3 пучка

чеснок — 2 зубчика

специи — паприка, карри, морская соль, перец

оливковое масло

Приготовление:

Филе индейки хорошо промой под проточной водой и разрежь на кусочки. Добавь соль, карри, паприку, розмарин. Чеснок измельчи и добавь к мясу. Влей оливковое масло и перемешай в миске. Накрой пищевой пленкой и оставь на 30 минут. Перемешай филе индейки снова и выложи в рукав для запекания, предварительно завязав один конец. Влей воду. Завяжи другой конец рукава. Сверху сделай несколько проколов ножом. Поставь в духовку печь на час запекаться при температуре 180ºС. В конце разрежь рукав и оставь в духовке еще несколько минут.

Закуска из огурцов и сыра

Легкая закуска точно не будет лишней на твоем праздничном столе. Так что лови рецепт закуски из огурцов и сыра на Пасху.

Ингредиенты:

огурцы — 3 шт

твердый сыр — 200 г

обычный сыр — 250 г

натуральный йогурт — 300 г

зелень, чеснок, перец

Приготовление:

Смешай в миске творог, йогурт, измельченную зелень, тертый чеснок, перец. Огурцы вымой и нарежь тонкими длинными пластинами. Сверху на каждую пластину выложи творожную массу и посыпь тертым сыром. Заверни огурец, чтобы образовался ролл и закрепи зубочисткой.

Также не забудь о пасхальных вкусностях! Как приготовить вкусное печенье на Пасху мы рассказывали в нашем другом материале.

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