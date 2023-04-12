Основна страва й закуски: три рецепти від Марини Боржемської до Великодня

Зовсім скоро Великдень за східним обрядом — сімейний час Христового Воскресіння, коли родини збираються за спільним сніданком. Аби цей час точно був присвячений сім’ї, а не довгим готуванням страв та втомі, як результат — варто подумати та скласти меню вже зараз.
Якщо не знаєш, що приготувати на Великдень — даємо тобі три рецепти за фітнес тренеркою Мариною Боржемською, які точно швидко готуються і є не лише смачними, а й корисними.
Рецепти страв на Великдень — у матеріалі.
Ця страва точно запам’ятається усім, хто її скуштує! Готується легко та швидко, сухофрукти та горіхи можна змінювати за смоком та бажанням.
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Це — чудова альтернатива буженині, яку багато хто полюбляє. А ще може слугувати й основною стравою, якщо додати гарнір за бажанням.
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Легка закуска точно не буде зайвою на твоєму святковому столі. Тож лови рецепт закуски з огірків та сиру на Великдень.
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