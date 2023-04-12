Основна страва й закуски: три рецепти від Марини Боржемської до Великодня

Зовсім скоро Великдень за східним обрядом — сімейний час Христового Воскресіння, коли родини збираються за спільним сніданком. Аби цей час точно був присвячений сім’ї, а не довгим готуванням страв та втомі, як результат — варто подумати та скласти меню вже зараз.

Якщо не знаєш, що приготувати на Великдень — даємо тобі три рецепти за фітнес тренеркою Мариною Боржемською, які точно швидко готуються і є не лише смачними, а й корисними.

Рецепти страв на Великдень — у матеріалі.

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Рулети з курячого філе, кураги та мигдалю

Ця страва точно запам’ятається усім, хто її скуштує! Готується легко та швидко, сухофрукти та горіхи можна змінювати за смоком та бажанням.

Інгредієнти:

куряче філе — 4 шт.

сушений мигдаль — 50 г

сушена курага — 50 – 70 г

твердий сир — 100 г

сіль та перець — на смак

Приготування:

Залий окропом курагу та дай їй настоятися. Мигдаль подрібни ножем. В курячому філе зроби вертикальний надріз з твердішого боку. Після цього відбий кухонним молотком, додай спеції. Сир натри на дрібній тертці. Замочену курагу подрібни в блендері. Виклади на філе горіхи, пюре кураги та сир. Скрути рулети. Виклади у форму для запікання та постав в духову піч запікатися на 40 – 50 хв при температурі 220ºС. Розріж рулети на скибки.

Запечена індичка

Це — чудова альтернатива буженині, яку багато хто полюбляє. А ще може слугувати й основною стравою, якщо додати гарнір за бажанням.

Інгредієнти:

філе індички — 500-600 г

сушений розмарин — 2-3 пучки

часник — 2 зубчики

спеції — паприка, карі, морська сіль, перець

оливкова олія

Приготування:

Філе індички добре промий під проточною водою та розріж на шматочки. Додай сіль, карі, паприку, розмарин. Часник подрібни та додай до м’яса. Влий оливкову олію та перемішай в мисці. Накрий харчовою плівкою та залиши на 30 хвилин. Перемішай філе індички знову та виклади в рукав для запікання, попередньо зав’язавши один кінець. Влий воду. Зав’яжи інший кінець рукава. Зверху зроби декілька проколів ножем. Постав в духовку піч на одну годину запікатися при температурі 180ºС. В кінці розріж рукав та залиши в духовці ще на декілька хвилин.

Закуска з огірків та сиру

Легка закуска точно не буде зайвою на твоєму святковому столі. Тож лови рецепт закуски з огірків та сиру на Великдень.

Інгредієнти:

огірки — 3 шт.

твердий сир — 200 г

звичайний сир — 250 г

натуральний йогурт — 300 г

зелень, часник, перець

Приготування:

Змішай в посудині сир, йогурт, подрібнену зелень, тертий часник, перець. Огірки помий та наріж тонкими довгими пластинами. Зверху на кожну пластину виклади сирну масу та посип тертим сиром. Заверни огірок, щоб утворився рол та закріпи зубочисткою.

Також не забудь про великодні смаколики! Як приготувати смачне печиво на Великдень, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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