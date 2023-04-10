Ніжне сметанне печиво на Великдень: рецепт приготування смаколиків для святкувань

Великдень — це світле свято, яке обожнюють і дорослі, і діти. З плином часу традиції святкування трохи змінилися, господині та господарі більше не готують таку кількість страв, від якої гнуться столи. Але незмінною є випічка у кількох варіантах.

Якщо тебе цікавить, що ще приготувати крім паски, то маємо легкий рецепт печива на Великдень! Детальніше розповідаємо далі.

Печиво на Великдень: рецепт

Найпростішим рецептом приготування печива на Великдень є сметанне печиво. Інгредієнти точно знайдуться у твоєму холодильнику, а випікання не займе багато часу.

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Сметанне печиво на Великдень: інгредієнти

Борошно — 3 склянки;

Цукор — 1 склянка;

Ванільний цукор — 10 г;

Розпушувач — 1 ч.л;

Масло — 100 г;

Сметана — 200 мл;

Яйця — 2 шт.;

Сіль — дрібка.

Приготування печива на Великдень

Перед роботою дістань масло з холодильника та дай йому розм’якнути. З’єднай його з цукром та ванільним цукром, збий міксером або вінчиком до однорідності. Додай до маси яйця, збивай до однорідності. Додай сметану і теж перемішай. Просіяне борошно додай до маси, всип розпушувач та заміси тісто. Присип поверхню борошном та розкачай тісто, виріж ножем або формочками печиво. На застелене пергаментом деко поклади печиво. У розігріту до 180ºС поклади печиво та випікай його протягом 15 хвилин.

Якщо хочеш прикрасити печиво, можеш покрити його глазур’ю. Рецепт приготування глазурі для печива ми писали в нашому іншому матеріалі.

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