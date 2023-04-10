Ніжне сметанне печиво на Великдень: рецепт приготування смаколиків для святкувань

Великдень — це світле свято, яке обожнюють і дорослі, і діти. З плином часу традиції святкування трохи змінилися, господині та господарі більше не готують таку кількість страв, від якої гнуться столи. Але незмінною є випічка у кількох варіантах.
Якщо тебе цікавить, що ще приготувати крім паски, то маємо легкий рецепт печива на Великдень! Детальніше розповідаємо далі.
Найпростішим рецептом приготування печива на Великдень є сметанне печиво. Інгредієнти точно знайдуться у твоєму холодильнику, а випікання не займе багато часу.
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Якщо хочеш прикрасити печиво, можеш покрити його глазур’ю. Рецепт приготування глазурі для печива ми писали в нашому іншому матеріалі.
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