Нежное сметанное печенье на Пасху: рецепт приготовления сладостей к празднику

Пасха — это светлый праздник, который обожают и взрослые, и дети. Со временем традиции празднования немного изменились, хозяйки и хозяева больше не готовят такое количество блюд, от которого ломятся столы. Но неизменной остается выпечка — в нескольких вариантах.

Если тебя интересует, что еще приготовить кроме кулича, то есть легкий рецепт печенья на Пасху! Детальнее рассказываем дальше.

Печенье на Пасху: рецепт

Самым простым рецептом приготовления печенья на Пасху является сметанное печенье. Ингредиенты точно найдутся в твоем холодильнике, а выпекание не займет много времени.

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Сметанное печенье на Пасху: ингредиенты

Мука — 3 стакана;

Сахар — 1 стакан;

Ванильный сахар — 10 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л;

Масло — 100 г;

Сметана — 200 мл;

Яйца — 2 шт.;

Соль — щепотка.

Приготовление печенья на Пасху

Перед работой достань масло из холодильника и дай ему размягчиться. Соедини его с сахаром и ванильным сахаром, взбей миксером или венчиком до однородности. Добавь в массу яйца, взбивай до однородности. Добавь сметану и тоже перемешай. Просеянную муку добавь к массе, всыпь разрыхлитель и замеси тесто. Присыпь поверхность мукой и раскачай тесто, вырежь ножом или формочками печенье. На застеленный пергаментом противень положи печенье. В разогретую до 180ºС положи печенье и выпекай его в течение 15 минут.

Если хочешь украсить печенье, можешь покрыть его глазурью. Рецепт приготовления глазури для печенья мы писали в нашем другом материале.

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