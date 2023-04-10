Нежное сметанное печенье на Пасху: рецепт приготовления сладостей к празднику

Пасха — это светлый праздник, который обожают и взрослые, и дети. Со временем традиции празднования немного изменились, хозяйки и хозяева больше не готовят такое количество блюд, от которого ломятся столы. Но неизменной остается выпечка — в нескольких вариантах.
Если тебя интересует, что еще приготовить кроме кулича, то есть легкий рецепт печенья на Пасху! Детальнее рассказываем дальше.
Самым простым рецептом приготовления печенья на Пасху является сметанное печенье. Ингредиенты точно найдутся в твоем холодильнике, а выпекание не займет много времени.
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Если хочешь украсить печенье, можешь покрыть его глазурью. Рецепт приготовления глазури для печенья мы писали в нашем другом материале.
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