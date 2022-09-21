Хочется драников, но лень жарить? Сделай один большой! Рецепт от Владимира Ярославского

Драники являются любимым блюдом многих украинцев, но иногда так лень долго стоять у плиты и жарить их. А что если сделать один большой драник?
Судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился рецептом хрустящего, но нежного драника.
Большое внимание в этом рецепте нужно уделить нарезке картофеля, ведь он должен хорошо прожариться. Также Ярославский советует выбирать сорт, который хорошо разваривается и желтый внутри.
Так что нарезать картофель нужно длинной тоненькой соломкой. Таким же образом нарезать и лук.
Затем добавить соль, перец и другие специи по желанию. Перемешать, добавить муку и снова хорошо перемешать.
На плите разогреть сковороду и смазать растительным маслом. Высыпать на нее смесь и жарить на огне по бокам по 5 минут до румяности, но под крышкой.
Затем убавить огонь и тушить еще по 3 минуты с каждой стороны.
Перед подачей посыпать зеленью, можно добавить сметаны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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