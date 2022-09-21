Їжа та рецепти

Хочеться дерунів, але лінь смажити? Зроби один великий! Рецепт від Володимира Ярославського

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 08:30
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Фото: Pexels

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