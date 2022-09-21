Хочеться дерунів, але лінь смажити? Зроби один великий! Рецепт від Володимира Ярославського

Деруни є улюбленою стравою багатьох українців, але інколи так ліньки стояти довго біля плити та смажити їх. А що як зробити один великий дерун?

Суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський поділився рецептом хрусткого, але ніжного деруна.

Інгредієнти для деруна

2 картоплини

половина цибулини

сіль, перець

неповна ложка борошна

зелень

Приготування деруна

Велику увагу в цьому рецепті треба приділити нарізанню картоплі, адже вона має добре просмажитися. Також Ярославський радить обирати сорт, який добре розварюється та жовтий всередині.

Тож нарізати картоплю потрібно довгою тоненькою соломкою. Так само й цибулю.

Далі додати сіль, перець та інші спеції за бажанням. Перемішати, додати борошно і ще раз добре перемішати.

На плиті розігріти пательню й змастити олією. Висипати на неї суміш та смажити на вогні з обох боків по 5 хв до рум’яності, але під кришкою.

Потім зменшити вогонь і тушкувати ще по 3 хв з кожного боку.

Перед подачею посипати зеленню, можна додати сметани.

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