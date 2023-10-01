Быстрый и вкусный грушевый тарт Татен, для которого нужны всего четыре ингредиента: простой рецепт от Алекса Якутова

Груша — один из осенних фруктов. Она полезная и вкусная, груши можно использовать в приготовлении пирогов, закусок и даже основных блюд.
Грушевый тарт Татен — один из вкусных десертов, но иногда готовить тесто становится сложно и долго. Но грушевый тарт Татен можно приготовить быстро, используя слоеное тесто.
Шеф, ведущий реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом грушевого тарта Татен из четырех ингредиентов.
Ингредиенты для грушевого тарта Татен:
Прежде чем презентовать пирог, нужно дать ему остыть в форме. Затем перевернуть и выложить на тарелку грушами вверх.
Еще один осенний сезон продукт — тыква. Ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенную запеканку.
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