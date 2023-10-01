Быстрый и вкусный грушевый тарт Татен, для которого нужны всего четыре ингредиента: простой рецепт от Алекса Якутова

Груша — один из осенних фруктов. Она полезная и вкусная, груши можно использовать в приготовлении пирогов, закусок и даже основных блюд.

Грушевый тарт Татен — один из вкусных десертов, но иногда готовить тесто становится сложно и долго. Но грушевый тарт Татен можно приготовить быстро, используя слоеное тесто.

Шеф, ведущий реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом грушевого тарта Татен из четырех ингредиентов.

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Как приготовить грушевый тарт Татен

Ингредиенты для грушевого тарта Татен:

груши — 4-5 шт.

сливочное масло — 100 г

сахар — 100 г

слоеное тесто — 1 лист

Приготовление грушевого тарта Татен

Прежде всего, надо подготовить груши — очистить их от сердцевины и нарезать большими кубиками. Можно использовать даже консервированные груши. Растопить сливочное масло на сковороде, добавить сахар и обжарить до состояния карамели. Добавить нарезанные груши и тушить до мягкости, постоянно помешивая. Застелить пергаментом дно разъемной формы диаметром 20 см и выложить туда груши. Накрыть фрукты слоеным тестом. Выпекать пирог в течение 25 минут при температуре 180°С. Тесто должно стать золотистым.

Прежде чем презентовать пирог, нужно дать ему остыть в форме. Затем перевернуть и выложить на тарелку грушами вверх.

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