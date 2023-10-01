Швидкий та смачний грушевий тарт Татен, для якого треба лише чотири інгредієнти: простий рецепт від Алекса Якутова

Груша — один з осінніх фруктів. Вона корисна та смачна, груші можна використовувати у приготуванні різноманітних пирогів, закусок та навіть основних страв.
Грушевий тарт Татен — один зі смачних десертів, але інколи готувати тісто стає складно та довго. Але грушевий тарт Татен можна приготувати швидко, використавши листкове тісто.
Шеф, ведучий реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом грушевого тарту Татен з чотирьох інгредієнтів.
Інгредієнти для грушевого тарту Татен:
Перш ніж презентувати пиріг, треба дати йому охолонути у формі. Потім перевернути та викласти на тарілку грушами доверху.
Ще один осінній сезон продукт — гарбуз. Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузову запіканку.
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