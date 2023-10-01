Швидкий та смачний грушевий тарт Татен, для якого треба лише чотири інгредієнти: простий рецепт від Алекса Якутова

Груша — один з осінніх фруктів. Вона корисна та смачна, груші можна використовувати у приготуванні різноманітних пирогів, закусок та навіть основних страв.

Грушевий тарт Татен — один зі смачних десертів, але інколи готувати тісто стає складно та довго. Але грушевий тарт Татен можна приготувати швидко, використавши листкове тісто.

Шеф, ведучий реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом грушевого тарту Татен з чотирьох інгредієнтів.

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Як приготувати грушевий тарт Татен

Інгредієнти для грушевого тарту Татен:

груші — 4-5 шт.

вершкове масло — 100 г

цукор — 100 г

листкове тісто — 1 лист

Приготування грушевого тарту Татен

Насамперед треба підготувати груші — очистити їх від серцевини й нарізати великими кубиками. Можна використати навіть консервовані груші. Розтопити вершкове масло на сковороді, додати цукор та обсмажити до стану карамелі. Додати нарізані груші та тушкувати їх до м’якості, постійно помішуючи. Застелити пергаментом дно роз’ємної форми діаметром 20 см та викласти туди груші. Накрити фрукти листковим тістом. Випікати пиріг протягом 25 хвилин за температури 180°C. Тісто має стати золотистим.

Перш ніж презентувати пиріг, треба дати йому охолонути у формі. Потім перевернути та викласти на тарілку грушами доверху.

Ще один осінній сезон продукт — гарбуз. Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузову запіканку.

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