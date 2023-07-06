Хватит до следующего лета! Простые способы замораживания вишни — рецепты

Замораживание — один из самых приятных процессов летней заготовки. Что может быть лучше сбора собственного урожая и подготовки его на зиму?
Читай в нашем материале, как заморозить вишню — подборка простых и быстрых способов.
Мы поделимся с тобой такими способами замораживания вишни:
Каждый рецепт простой и не требует тяжелых усилий, поэтому выбирай тот, который нравится больше всего, и начинай вкусную заготовку!
Способ замораживания вишни с косточками — самый быстрый. Для этого следует перебрать и промыть ягоды, убрать хвостики. После высушивания на полотенцах или салфетках достаточно пересыпать ягоды в контейнеры, полиэтиленовые или зип-пакеты.
Хранить замороженную вишню в морозильной камере можно не больше года. А еще ягоды не подходят для повторной заморозки. Поэтому есть их нужно сразу. Удобно фасовать вишни небольшими порциями и подписывать на пакетах дату сбора урожая и сорта.
Фото:Pexels
Замороженная вишня с косточками готовится почти так же. Для этого нужно:
Есть еще один удобный способ замораживания вишни — в сахарном сиропе. Этот рецепт готовится недолго. Для сиропа нужно 1,5 кг сахара и литр воды. Все смешай в кастрюле и нагрей, пока сахар не растворится.
Дай сиропу остыть, в это время перебери, промой и убери косточки с вишен. Разложи их в контейнеры. Залей сироп в контейнеры с вишнями, дай настояться два часа, а затем замораживай.
Раньше мы рассказывали, как заготовить ягоды на зиму интересными способами.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!