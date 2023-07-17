Вкусная закуска или полноценное блюдо? Подборка быстрых рецептов кабачков на сковороде

Кабачки — полезные и питательные овощи, которые радуют нас летом. Количество рецептов в сети такое, что приготовить это все ну просто не хватит времени! В нашем материале ты узнаешь, как приготовить кабачки на сковороде — подборка простых, а главное, быстрых рецептов!

Кабачки на сковороде: подборка простых рецептов

Мы поделимся с тобой тремя рецептами жареных кабачков — острыми, пикантными и в сырном кляре. Такие понравятся и взрослым, и детям. А готовятся кабачки на сковороде быстро и просто.

Первый рецепт — жареные кабачки в кляре с сыром. Для этого тебе понадобится:

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Кабачки — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сыр твердый — 200 г

Чеснок — несколько зубчиков (по вкусу)

Майонез — по вкусу

Зелень — щепотка

Яйца — 3 шт.

Мука — 150 г

Специи

Масло для жарки

Приготовление: кабачки вымой, срежь плодоножки. Нарежь их тонкими слайсами, натри любимыми специями. Нарежь сыр, чеснок и помидоры. В мисочке взбей яйца. Слайсы кабачков обвали в муке, затем в яйце.

Поджарь на сковороде до золотистой корочки. В кабачки заверни начинку из помидоров, творога, чеснока. Добавь майонез и зелень готово!

Кабачки в соевом соусе на сковороде

Для приготовления такой закуски тебе понадобится:

Кабачки — 2 шт.

Соевый соус — 100 мл

Чеснок — несколько зубчиков

Специи — соль, сахар, перец, кунжут

Крахмал — 1 ч.л.

Приготовление: кабачки хорошо помой, срежь плодоножки. Нарежь их кусочками, которыми нравится — кубиками, полосками, кольцами и так далее. В мисочке смешай соевый соус, специи, чеснок и крахмал.

Обжарь кабачки 10 минут на масле, затем влей соус, перемешай лопаткой. Жарь еще несколько минут. Готово!

Кабачки в сырном кляре — пошаговый рецепт

Кабачки в сырном кляре получаются очень вкусными. Они даже похожи на пирог. А готовятся достаточно просто! Тебе понадобится:

Твердый сыр — 100 г

100 г Кабачки — 2 шт.

2 шт. Яйца — 2 шт.

2 шт. Сметана — 100 г

100 г Мука — 5 ст.л.

5 ст.л. Соль

Масло

Приготовление: кабачки помой, отрежь плодоножки. Нарежь кольцами и посыпь солью. Через несколько минут слей сок, который выделился. В мисочке взбей яйца с солью, затем добавь сметану и 2 ст.л. муки. Взбей венчиком. В массу добавь тертый сыр, размешай.

Оставшуюся муку высыпь в тарелку. Окуни кабачки в муку, а после этого в сырный кляр. Жарь кабачки в сырном кляре по несколько минут с каждой стороны. Готово!

Раньше мы рассказывали рецепт пирога из кабачков, сыра и чеснока.

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