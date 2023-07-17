Вкусная закуска или полноценное блюдо? Подборка быстрых рецептов кабачков на сковороде

Кабачки — полезные и питательные овощи, которые радуют нас летом. Количество рецептов в сети такое, что приготовить это все ну просто не хватит времени! В нашем материале ты узнаешь, как приготовить кабачки на сковороде — подборка простых, а главное, быстрых рецептов!
Мы поделимся с тобой тремя рецептами жареных кабачков — острыми, пикантными и в сырном кляре. Такие понравятся и взрослым, и детям. А готовятся кабачки на сковороде быстро и просто.
Первый рецепт — жареные кабачки в кляре с сыром. Для этого тебе понадобится:
Приготовление: кабачки вымой, срежь плодоножки. Нарежь их тонкими слайсами, натри любимыми специями. Нарежь сыр, чеснок и помидоры. В мисочке взбей яйца. Слайсы кабачков обвали в муке, затем в яйце.
Поджарь на сковороде до золотистой корочки. В кабачки заверни начинку из помидоров, творога, чеснока. Добавь майонез и зелень готово!
Для приготовления такой закуски тебе понадобится:
Приготовление: кабачки хорошо помой, срежь плодоножки. Нарежь их кусочками, которыми нравится — кубиками, полосками, кольцами и так далее. В мисочке смешай соевый соус, специи, чеснок и крахмал.
Обжарь кабачки 10 минут на масле, затем влей соус, перемешай лопаткой. Жарь еще несколько минут. Готово!
Кабачки в сырном кляре получаются очень вкусными. Они даже похожи на пирог. А готовятся достаточно просто! Тебе понадобится:
Приготовление: кабачки помой, отрежь плодоножки. Нарежь кольцами и посыпь солью. Через несколько минут слей сок, который выделился. В мисочке взбей яйца с солью, затем добавь сметану и 2 ст.л. муки. Взбей венчиком. В массу добавь тертый сыр, размешай.
Оставшуюся муку высыпь в тарелку. Окуни кабачки в муку, а после этого в сырный кляр. Жарь кабачки в сырном кляре по несколько минут с каждой стороны. Готово!
Раньше мы рассказывали рецепт пирога из кабачков, сыра и чеснока.
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