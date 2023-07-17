Смачна закуска чи повноцінна страва? Добірка швидких рецептів кабачків на сковороді

Кабачки — корисні та поживні овочі, які радують нас влітку. Кількість рецептів трапляється така, що приготувати це все ну просто не вистачить часу! У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати кабачки на сковороді — добірка простих, а головне швидких рецептів!
Ми поділимося з тобою трьома рецептами смажених кабачків — гостренькими, пікантними та в сирному клярі. Такі сподобаються і дорослим, і дітям. А готуються кабачки на сковороді швидко й просто.
Отож, перший рецепт — смажені кабачки у клярі з сиром. Для цього тобі знадобиться:
Приготування: кабачки помий, зріж плодоніжки. Наріж їх тонкими слайсами, натри улюбленими спеціями. Наріж сир, часник та помідори. У мисочці збий яйця.
Слайси кабачків обваляй у борошні, потім у яйці. Підсмаж на сковороді до золотавої скоринки. У кабачки загорни начинку з помідорів, сиру, часнику. Додай майонез та зелень, готово!
Для приготування такої закуски тобі знадобиться:
Приготування: кабачки добре помий, зріж плодоніжки. Наріж їх шматочками, які подобаються — кубиками, смужками, кільцями тощо. У мисочці змішай соєвий соус, спеції, часник та крохмаль.
Обсмаж кабачки 10 хвилин на олії, потім влий соус, перемішай лопаткою. Смаж ще кілька хвилин. Готово!
Кабачки в сирному клярі виходять дуже смачними. Вони навіть схожі на пиріг. А готуються досить просто! Тобі знадобиться:
Приготування: кабачки помий, відріж плодоніжки. Наріж кільцями та посип сіллю. За кілька хвилин злий сік, що виділився. У мисочці збий яйця з сіллю, потім додай сметану і 2 ст.л. борошна. Збий вінчиком. У масу додай тертий сир, розмішай.
Борошно, що залишилося, висип у тарілку. Занурюй кабачки в борошно, а після цього в сирний кляр. Смаж кабачки в сирному клярі по кілька хвилин з кожного боку. Готово!
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