Смачна закуска чи повноцінна страва? Добірка швидких рецептів кабачків на сковороді

Кабачки — корисні та поживні овочі, які радують нас влітку. Кількість рецептів трапляється така, що приготувати це все ну просто не вистачить часу! У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати кабачки на сковороді — добірка простих, а головне швидких рецептів!

Кабачки на сковороді: добірка простих рецептів

Ми поділимося з тобою трьома рецептами смажених кабачків — гостренькими, пікантними та в сирному клярі. Такі сподобаються і дорослим, і дітям. А готуються кабачки на сковороді швидко й просто.

Отож, перший рецепт — смажені кабачки у клярі з сиром. Для цього тобі знадобиться:

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Кабачки — 2 шт.

Помідори — 2 шт.

Сир твердий — 200 г

Часник — кілька зубчиків (за смаком)

Майонез — за смаком

Зелень — дрібка

Яйця — 3 шт.

Борошно — 150 г

Спеції

Олія — для смаження

Приготування: кабачки помий, зріж плодоніжки. Наріж їх тонкими слайсами, натри улюбленими спеціями. Наріж сир, часник та помідори. У мисочці збий яйця.

Слайси кабачків обваляй у борошні, потім у яйці. Підсмаж на сковороді до золотавої скоринки. У кабачки загорни начинку з помідорів, сиру, часнику. Додай майонез та зелень, готово!

Кабачки в соєвому соусі на сковороді

Для приготування такої закуски тобі знадобиться:

Кабачки — 2 шт.

Соєвий соус — 100 мл

Часник — кілька зубчиків

Спеції — сіль, цукор, перець, кунжут

Крохмаль — 1 ч.л.

Приготування: кабачки добре помий, зріж плодоніжки. Наріж їх шматочками, які подобаються — кубиками, смужками, кільцями тощо. У мисочці змішай соєвий соус, спеції, часник та крохмаль.

Обсмаж кабачки 10 хвилин на олії, потім влий соус, перемішай лопаткою. Смаж ще кілька хвилин. Готово!

Кабачки в сирному клярі — покроковий рецепт

Кабачки в сирному клярі виходять дуже смачними. Вони навіть схожі на пиріг. А готуються досить просто! Тобі знадобиться:

Твердий сир — 100 г

Кабачки — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Сметана — 100 г

Борошно — 5 ст.л.

Сіль

Олія

Приготування: кабачки помий, відріж плодоніжки. Наріж кільцями та посип сіллю. За кілька хвилин злий сік, що виділився. У мисочці збий яйця з сіллю, потім додай сметану і 2 ст.л. борошна. Збий вінчиком. У масу додай тертий сир, розмішай.

Борошно, що залишилося, висип у тарілку. Занурюй кабачки в борошно, а після цього в сирний кляр. Смаж кабачки в сирному клярі по кілька хвилин з кожного боку. Готово!

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