Соблюдай несколько рекомендаций: как хранить грецкие орехи в скорлупе и без нее

В октябре практически все заготовительные работы к зиме заканчиваются. Остается только ждать новогодних праздников и сохранять рецепты душистой выпечки. Кстати, пряности и вкуса выпечке добавляют грецкие орехи, сезон сбора которых как раз закончился.
Как хранить грецкие орехи, чтобы зимой наслаждаться их вкусом, рассказываем тебе дальше.
Хранить грецкие орехи можно в скорлупе или в почищенном виде.
Однако перед тем, как отставить орехи на хранение, следует отсортировать те, которые могут не “перезимовать” и испортиться. Обязательно выкинь или как можно быстрее используй орехи, которые:
Хранить грецкие орехи в скорлупе следует в темном и сухом помещении с температурой от 5ºС до 10ºС.
Хранить их лучше в мешках из натуральных тканей, в сетках, деревянных или картонных ящиках для овощей и фруктов.
Хранить их лучше в мешках из натуральных тканей, в сетках, деревянных или картонных ящиках для овощей и фруктов.
Почищенные грецкие орехи можно хранить:
Главное, чтобы на орехи не попадали солнечные лучи, вода и влага. Следи, чтобы помещение, где хранятся орехи, хорошо проветривалось.
Не секрет, что орехи являются источником полезных микроэлементов. О пользе орехов читай в нашем другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.