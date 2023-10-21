Соблюдай несколько рекомендаций: как хранить грецкие орехи в скорлупе и без нее

В октябре практически все заготовительные работы к зиме заканчиваются. Остается только ждать новогодних праздников и сохранять рецепты душистой выпечки. Кстати, пряности и вкуса выпечке добавляют грецкие орехи, сезон сбора которых как раз закончился.

Как хранить грецкие орехи, чтобы зимой наслаждаться их вкусом, рассказываем тебе дальше.

Как хранить грецкие орехи

Хранить грецкие орехи можно в скорлупе или в почищенном виде.

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Однако перед тем, как отставить орехи на хранение, следует отсортировать те, которые могут не “перезимовать” и испортиться. Обязательно выкинь или как можно быстрее используй орехи, которые:

имеют поврежденную скорлупу;

имеют зеленую кожуру на скорлупе, которая не отделяется;

слишком легкие;

имеют белый или серый налет на скорлупе, что может свидетельствовать о плесени;

треснутые или полураскрытые.

Хранить грецкие орехи в скорлупе следует в темном и сухом помещении с температурой от 5ºС до 10ºС.

Хранить их лучше в мешках из натуральных тканей, в сетках, деревянных или картонных ящиках для овощей и фруктов.

Почищенные грецкие орехи можно хранить:

в морозильной камере, где они сохранят все вкусовые и полезные свойства;

в холодильнике в стеклянной таре в течение нескольких дней;

высушенные ядра орехов можно хранить в банке, в темном и сухом помещении.

Главное, чтобы на орехи не попадали солнечные лучи, вода и влага. Следи, чтобы помещение, где хранятся орехи, хорошо проветривалось.

Не секрет, что орехи являются источником полезных микроэлементов. О пользе орехов читай в нашем другом материале.

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