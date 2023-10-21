Дотримуйся кількох рекомендацій: як зберігати волоські горіхи в шкаралупі та без неї

У жовтні практично всі заготовчі роботи до зими закінчуються. Залишається лиш чекати новорічних свят та зберігати рецепти запашної випічки. До речі, прянощів та смаку випічці додають волоські горіхи, сезон збору яких саме закінчився.

Як зберігати волоські горіхи, щоб взимку насолоджуватися їхнім смаком, розповідаємо тобі далі.

Як зберігати волоські горіхи

Зберігати волоські горіхи можна в шкаралупі, або у почищеному вигляді.

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Однак перед тим, як відставити горіхи на зберігання, варто відсортувати ті, які можуть не “перезимувати” та зіпсутися. Обовʼязково викинь або якнайшвидше використай горіхи, які:

мають пошкоджену шкаралупу;

мають зелену шкірку на шкаралупі, яка не відділяється;

занадто легкі;

мають білий чи сірий наліт на шкаралупі, що може свідчити про плісняву;

тріснуті або напіврозтулені.

Зберігати волоські горіхи у шкаралупі варто у темному та сухому приміщенні з температурою від 5ºС до 10ºС.

Тримати їх краще у мішках з натуральних тканин, у сітках, деревʼяних чи картонних ящиках для овочів та фруктів.

Почищені волоські горіхи можна зберігати:

у морозильній камері, де вони збережуть всі свої смакові та корисні властивості;

у холодильнику в скляній тарі протягом кількох днів;

висушені ядра горіхів можна зберігати у банці, в темному та сухому приміщенні.

Головне, аби на горіхи не потрапляли сонячні промені, а також вода та волога. Слідкуй, аби приміщення, де зберігаються горіхи, гарно провітрювалося.

Не секрет, що горіхи є джерелом корисних мікроелементів. Про користь горіхів читай в нашому іншому матеріалі.

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