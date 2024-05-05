Как очистить миндаль от кожицы: легкие и быстрые способы в домашних условиях

Для приготовления десертов или просто более нежного вкуса многие предпочитают очищенный миндаль. Найти такой в магазинах очень сложно, и кажется, чтобы почистить миндаль самостоятельно, нужна куча времени! Но это не так. В нашем материале делимся простыми и быстрыми способами, как очистить миндаль от кожуры.

Как очистить миндаль от кожуры — простые способы

Прежде всего, следует знать, что в кожуре миндаля содержатся полезные вещества — например, антиоксиданты (флавоноиды), которые борются со свободными радикалами в организме, снижают уровень вредного холестерина и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Но иногда кожура может быть настолько горькой, что портит вкус ореха. Поэтому необходимы простые и быстрые способы чистки миндаля. Самым простым способом является припекание.

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Разогрей духовку до 180°C, разложи миндаль на противень, застеленный пергаментом. Запеки миндаль в духовке в течение 10-15 минут. Когда миндаль остынет, кожура будет легко сниматься.

Второй способ — кипячение миндаля. Хватит минуты или двух, после чего нужно окунуть миндаль в холодную воду. Благодаря такому способу кожура должна легко и быстро сниматься.

Также можно погрузить миндаль в кипяток на 5-8 минут. И после этого почистить его руками. Влажный миндаль затем просуши в духовке при 100°C в течение 15 минут.

А вот видеоинструкция, как очистить миндаль от кожуры:

Раньше мы рассказывали, как сделать миндальную муку.

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