Як очистити мигдаль від шкірки: легкі та швидкі способи в домашніх умовах

Для приготування десертів чи просто ніжнішого смаку багато хто віддає перевагу чищеному мигдалю. Знайти такий у магазинах дуже складно, і здається, щоб почистити мигдаль самостійно, потрібна купа часу! Але це не так. У нашому матеріалі ділимося простими і швидкими способами, як очистити мигдаль від шкірки.

Як очистити мигдаль від шкірки — прості способи

Насамперед варто знати, що в шкірці мигдалю містяться корисні речовини — наприклад, антиоксиданти (флавоноїди), які борються з вільними радикалами в організмі, знижують рівень шкідливого холестерину і зменшують запальні процеси в організмі.

Та інколи шкірка може бути настільки гіркою, що псує смак горіха. Тому необхідні прості й швидкі способи чищення мигдалю. Найпростішим способом є припікання.

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Розігрій духовку до 180°C, розклади мигдаль на деко, застелене пергаментом. Запечи мигдаль у духовці протягом 10-15 хвилин. Коли мигдаль охолоне, шкірка буде легко зніматися.

Другий спосіб — кип’ятіння мигдалю. Вистачить хвилини чи двох, після цього потрібно занурити мигдаль у холодну воду. Завдяки такому способу шкірка має легко і швидко зніматися.

Також можна занурити мигдаль в окріп на 5-8 хвилин. І після цього почистити його руками. Вологий мигдаль потім слід просушити у духовці за 100°C протягом 15 хвилин.

А ось відеоінструкція, як очистити мигдаль від шкірки:

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