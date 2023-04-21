Як зробити мигдальне борошно в домашніх умовах і що для цього потрібно

У різних кулінарних рецептах часто використовується мигдальне борошно. Його можна знайти в різних супермаркетах, магазинах або ж приготувати самостійно. Як зробити мигдальне борошно в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як зробити мигдальне борошно: спосіб приготування

Мигдальне борошно заготовляють у три етапи: спочатку очищають, потім підсушують, а після цього — готують.

Насамперед очисть мигдаль. Для цього ретельно промий його під проточною водою. Залий мигдаль окропом і залиш на 5 хвилин. Через 5 хвилин воду злий і просуши в духовці. Для цього розігрій духовку на 100-150 градусів і розклади горіхи на лист, застелений пергаментом. Час від часу перевертай їх з одного боку на інший, щоб вони не підгоріли. Охолоди. Для подрібнення мигдалю на борошно тобі знадобиться блендер або кавомолка.

Подрібнюючи мигдаль на борошно потрібно дотримуватися деяких правил:

використовуй тільки підсушений або охолоджений (якщо ти сушив (-ла) його в духовці або на сковороді) мигдаль;

подрібнюй мигдаль невеликими порціями;

моли мигдаль не довше 30 секунд, струшуючи блендер або кавомолку;

у багатьох рецептах мигдальне борошно використовується разом із цукровою пудрою чи цукром, тому мели мигдаль разом із цукровою пудрою;

після подрібнення просій мигдальне борошно через ситечко.

Домашнє мигдальне борошно: де використовують

Найчастіше мигдальне борошно використовують у десертах. З нього часто готують різноманітні пироги та печиво, торти, тістечка. Також із нього готують популярні французькі макаруни.

Крім десертів, борошно додають у супи, соуси, паштети, запіканки та начинки для пирогів. Тож у цій справі необхідно креативити.

Як зробити мигдальне борошно і як його правильно зберігати

Якщо ти плануєш використовувати його протягом тижня, помісти борошно в герметичну банку, щільно закрий і тримай в коморі (або в будь-якому іншому темному і холодному місці).

Якщо пізніше, то теж помісти його в герметичну банку та щільно закрий. Зберігати муку найкраще у морозильній камері. Коли ти будеш готовий його використовувати, виміряй кількість, яка необхідна, залиш його на кухонній поверхні протягом 30 хвилин і використовуй борошно, як зазначено в рецепті.

Коли розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.

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