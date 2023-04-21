Как сделать миндальную муку в домашних условиях и что для этого нужно

В различных кулинарных рецептах довольно часто используется миндальная мука. Ее можно найти в различных супермаркетах, магазинах, или же приготовить самостоятельно. Как сделать миндальную муку в домашних условиях — читай в материале.

Как сделать миндальную муку: способ приготовления

Миндальную муку заготавливают в три этапа: сначала очищают, потом подсушивают, а затем — готовят.

В первую очередь очисть миндаль. Для этого тщательно промой его под проточной водой. Залей миндаль кипятком и оставь на 5 минут. Через 5 минут воду слей и просуши в духовке. Для этого разогрей духовку на 100-150 градусов и разложи орехи на противень, застеленный пергаментом. Время от времени переворачивай их с одной стороны на другую, чтобы они не подгорели. Остуди. Для измельчения миндаля в муку тебе понадобится блендер или кофемолка.

Измельчая миндаль в муку нужно соблюдать некоторые правила:

используй только подсушенный или остывший (если ты сушил (-а) его в духовке или на сковороде) миндаль;

измельчай миндаль небольшими порциями;

мели миндаль не дольше 30 секунд, встряхивая блендер или кофемолку;

во многих рецептах миндальная мука используется вместе с сахарной пудрой или сахаром, поэтому мели миндаль вместе с сахарной пудрой;

после измельчения просей миндальную муку через ситечко.

Домашняя миндальная мука: где используют

Чаще всего миндальную муку используют в десертах. Из нее часто готовят разнообразные пироги и печенье, торты, пирожные. Также из нее готовят популярные французские макароны.

Кроме десертов, муку добавляют в супы, соусы, паштеты, запеканки и начинки для пирогов. Поэтому в этом деле необходимо креативить.

Как сделать миндальную муку и как ее правильно хранить

Если ты планируешь использовать ее в течение недели, помести муку в герметичную банку, плотно закрой и держи в кладовке (или в любом другом темном и холодном месте). Если позже, то тоже помести ее в герметичную банку и плотно закрой. Хранить ее лучше всего в морозильной камере. Когда ты будешь готовы ее использовать, измерь количество, которое необходимо, оставь его на кухонной поверхности в течение 30 минут и используй муку, как указано в рецепте.

Когда разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.

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