Как сделать миндальную муку в домашних условиях и что для этого нужно

В различных кулинарных рецептах довольно часто используется миндальная мука. Ее можно найти в различных супермаркетах, магазинах, или же приготовить самостоятельно. Как сделать миндальную муку в домашних условиях — читай в материале.
Миндальную муку заготавливают в три этапа: сначала очищают, потом подсушивают, а затем — готовят.
Чаще всего миндальную муку используют в десертах. Из нее часто готовят разнообразные пироги и печенье, торты, пирожные. Также из нее готовят популярные французские макароны.
Кроме десертов, муку добавляют в супы, соусы, паштеты, запеканки и начинки для пирогов. Поэтому в этом деле необходимо креативить.
Когда разберешься с тем, какую пищу тебе и твоему организму нравится употреблять, можно попытаться ввести в свою жизнь еще один интересный метод. Читай, что такое планирование питания и для чего оно нужно.
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