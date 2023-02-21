Как приготовить блины на воде из того, что есть под рукой: простой пошаговый рецепт

Блины на воде — идеальный вариант, если дома нет молока, а идти в магазин далеко или не хочется. Этот рецепт блинчиков может стать идеальным вариантом завтрака.

Приготовить блины на воде можно с разной начинкой: сладкой, вареньем, мясной, грибной и т.п.

Рецепт блинов на воде не занимает много времени, главное — это взбить тесто без комочков. Ведь они могут испортить не только внешний вид, но и вкус. Мы расскажем, как приготовить блинчики на воде.

Сейчас также смотрят

Рецепт блинов на воде

Ингредиенты для блинов на воде:

яйца — 3 шт.

мука — 300 г

сахар — 2 ст. л.

соль — ½ ч. л.

сода — ½ ч. л.

вода — 600 мл

оливковое масло — 1 ст. л.

лимонная кислота — ½ ч. л.

сливочное масло, чтобы смазать блины

Приготовление блинчиков на воде

В первую очередь нужно взбить яйца с 500 мл воды. Делать это лучше миксером или хорошо взбить венчиком вручную. Еще 100 мл воды смешать с лимонной кислотой. Отдельно в миске смешать муку, соль, соду. Добавить к этой сухой смеси яичную массу. Хорошо перемешать. Для того чтобы не было комочков, можно использовать миксер. Затем в тесто добавить воду с лимонной кислотой и хорошо перемешать. Добавить масло — перемешать. Сковороду смазать растительным маслом и жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.

Готовые блины перемазать сливочным маслом по желанию.

Предлагаем тебе поэкспериментировать и приготовить необычные блины. Ранее мы рассказывали, как приготовить блины с припеком. Выходит что-то вроде пиццы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!