Как приготовить блины на воде из того, что есть под рукой: простой пошаговый рецепт

Блины на воде — идеальный вариант, если дома нет молока, а идти в магазин далеко или не хочется. Этот рецепт блинчиков может стать идеальным вариантом завтрака.
Приготовить блины на воде можно с разной начинкой: сладкой, вареньем, мясной, грибной и т.п.
Рецепт блинов на воде не занимает много времени, главное — это взбить тесто без комочков. Ведь они могут испортить не только внешний вид, но и вкус. Мы расскажем, как приготовить блинчики на воде.
Ингредиенты для блинов на воде:
Готовые блины перемазать сливочным маслом по желанию.
Предлагаем тебе поэкспериментировать и приготовить необычные блины. Ранее мы рассказывали, как приготовить блины с припеком. Выходит что-то вроде пиццы.
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