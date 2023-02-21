Як приготувати млинці на воді з того, що є під рукою: простий покроковий рецепт

Млинці на воді — ідеальний варіант, якщо вдома немає молока, а йти в магазин далеко або ж не хочеться. Цей рецепт млинців може стати чудовим варіантом сніданку.
Приготувати млинці на воді можна з різною начинкою: солодкою, м’ясною, грибною тощо.
Рецепт млинців на воді не займає багато часу, головне — це збити тісто без грудочок. Адже вони можуть зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, а й смак. Ми розповімо, як приготувати млинці на воді.
Інгредієнти для млинців на воді:
Готові млинці перемастити маслом за бажанням.
Пропонуємо тобі поекспериментувати та приготувати незвичайні млинці. Раніше ми розповідали, як приготувати млинці з припіканням. Виходить щось подібне до піци.
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