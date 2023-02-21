Як приготувати млинці на воді з того, що є під рукою: простий покроковий рецепт

Млинці на воді — ідеальний варіант, якщо вдома немає молока, а йти в магазин далеко або ж не хочеться. Цей рецепт млинців може стати чудовим варіантом сніданку.

Приготувати млинці на воді можна з різною начинкою: солодкою, м’ясною, грибною тощо.

Рецепт млинців на воді не займає багато часу, головне — це збити тісто без грудочок. Адже вони можуть зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, а й смак. Ми розповімо, як приготувати млинці на воді.

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Рецепт млинців на воді

Інгредієнти для млинців на воді:

яйця — 3 шт.

борошно — 300 г

цукор — 2 ст. л.

сіль — ½ ч. л.

сода — ½ ч. л.

вода — 600 мл

оливкова олія — 1 ст. л.

лимонна кислота — ½ ч. л.

масло, щоб змастити млинці

Приготування млинців на воді

Насамперед треба збити яйця з 500 мл води. Робити це краще міксером або добре збити вінчиком вручну. Ще 100 мл води змішати з лимонною кислотою. Окремо у мисці змішати борошно, сіль, соду. Додати до цієї сухої суміші яєчну масу. Добре перемішати. Для того щоб не було грудочок, можна використати міксер. Потім до тіста додати воду з лимонною кислотою і добре перемішати. Додати олію — перемішати. Сковорідку змастити олією та смажити млинці на середньому вогні з двох сторін до рум’яності.

Готові млинці перемастити маслом за бажанням.

Пропонуємо тобі поекспериментувати та приготувати незвичайні млинці. Раніше ми розповідали, як приготувати млинці з припіканням. Виходить щось подібне до піци.

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