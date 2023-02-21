Їжа та рецепти

Як приготувати млинці на воді з того, що є під рукою: простий покроковий рецепт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 12:30
Як приготувати млинці на воді: простий покроковий рецепт
Фото: Pexels

Більше новин
Пенсія
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун
Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра
Магнітні бурі у березні 2023 – календар небезпечних дат
Магнітні бурі у березні 2023: як розпочнеться весна та як покращити самопочуття
Обстріл Херсона
Росіяни обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені — подробиці
Дивитись більше

Матеріали по темі

Моті рецепт
Класичний чи з вершковим сиром? Прості рецепти японського моті
Млинці з м'ясом
До сніданку, на обід чи вечерю: рецепт млинців з м’ясом
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви
Як засолити червону рибу
Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт

Відео
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун

Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра
0:02:53
Красногорівка на Донеччині: як живуть люди під постійними обстрілами
Живуть у підвалах під постійними обстрілами і не розуміють, чому мають покидати свій дім! Яка ситуація у Красногорівці
0:09:55
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:56
Слов'янськ
Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережив пекло та повернувся додому! Історія прикордонника, який пройшов оборону Зміїного та чотири російські колонії
0:03:03
Реабілітація військових
Поставлять на ноги кожного: як реабілітують ветеранів війни у Хмельницькому
0:09:56
Виступ Байдена у Києві 20 лютого: рік минув, а Київ стоїть
Ви нагадуєте, що свобода — безцінна! Потужна промова Байдена під час візиту в Київ
0:07:54
Зеленський
“Ми можемо й мусимо зробити так, щоб 2023 рік став роком перемоги”: Зеленський про візит Байдена в Україну
0:02:52
Байден у Києві: перші відео
Візит Джо Байдена до Києва: що відомо та перші відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Більше відео
Що таке діалект?
Читати далі
Жєпавий дядько та жінки на дибах: що ти знаєш про діалекти української мови? Розбираємося з експертами, чи засмічують діалектизми наше мовлення
Як відіпрати пуховик в домашніх умовах
Читати далі
І пух не злипнеться, і плям не буде: поради, як відіпрати забруднення на пуховику в домашніх умовах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь