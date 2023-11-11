Еда и рецепты

Конкурент любимого штруделя! Как приготовить пляцок с маком и яблоками — рецепт

Даниэла Долотова, журналист сайта 11 ноября 2023, 11:00
Пляцок з маком і яблуками
Фото: СТБ, Pexels

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