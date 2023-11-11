Конкурент любимого штруделя! Как приготовить пляцок с маком и яблоками — рецепт

Хочется устроить особый ужин или изысканный обед, и всегда почему-то мысли уходят в сторону итальянской или французской кухни. Однако на самом деле наши родные украинские блюда не менее изысканны и вкусны, а десерты способны поконкурировать даже с классическим штруделем. Но заменить его можно смело необычным блюдом — пляцок с маком и яблоками.

Конечно, слово пляцок используют в названии многих вкусностей, которые изготовлены из теста. Однако именно вариант с маком и яблоками может поразить утонченным вкусом. По крайней мере, автору рецепта Евгению Клопотенко он очень даже нравится.

А что может лучше убедить в несравнимости вкуса, чем высокая оценка шеф-повара? Так что если ты хочешь придать новую жизнь привычным продуктам и порадовать себя сладеньким на десерт, давай вместе приготовим украинский пляцок с маком и яблоками.

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Пляцок с маком и яблоками — ингредиенты

мука — 380 граммов

сливочное масло — 180 граммов

молоко — 70 граммов

дрожжи — 50 граммов

сахар — 50 граммов

яйца — 4 штуки

перетертый мак — 250 граммов

яблоки — 5 штуки

сливочное масло — 50 граммов

сахар для начинки — по вкусу

Способ приготовления пляцка с маком и яблоками

В первую очередь необходимо смешать муку и сливочное масло комнатной температуры. Отдельно смешать теплое молоко с дрожжами и сахаром. Оставить смесь на 15 минут, а затем добавить в нее четыре желтка. После перелить смесь из молока и дрожжей в первую емкость, перемешать до однородности и оставить тесто в теплом месте в час, чтобы оно поднялось. Можно осторожно прикрыть посуду чистым полотенцем. Когда тесто поднялось, его нужно разделить на три части, которые затем нужно раскатать на пластины. Перед формированием пляцка следует подготовить начинку из яблок. Для этого их нужно почистить, нарезать кубиками и обжарить на разогретой сковороде со сливочным маслом. Можно присыпать сахарном начинку по вкусу. Теперь можно начать формировать пляцок. Для этого необходимо выложить первый пласт теста, засыпать его перетертым маком, затем накрыть вторым слоем теста и разложить на нем яблочную начинку. Остается выложить последний пласт, а на него четыре взбитые с сахаром белка. Оставить пляцок на полчаса. Когда пляцок немного поднимется, его можно отправить в разогретую до 180 градусов духовку запекаться на 50 минут.

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