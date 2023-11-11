Конкурент любимого штруделя! Как приготовить пляцок с маком и яблоками — рецепт

Хочется устроить особый ужин или изысканный обед, и всегда почему-то мысли уходят в сторону итальянской или французской кухни. Однако на самом деле наши родные украинские блюда не менее изысканны и вкусны, а десерты способны поконкурировать даже с классическим штруделем. Но заменить его можно смело необычным блюдом — пляцок с маком и яблоками.
Конечно, слово пляцок используют в названии многих вкусностей, которые изготовлены из теста. Однако именно вариант с маком и яблоками может поразить утонченным вкусом. По крайней мере, автору рецепта Евгению Клопотенко он очень даже нравится.
А что может лучше убедить в несравнимости вкуса, чем высокая оценка шеф-повара? Так что если ты хочешь придать новую жизнь привычным продуктам и порадовать себя сладеньким на десерт, давай вместе приготовим украинский пляцок с маком и яблоками.
Также ты можешь попробовать сделать собственноручно традиционный десерт по-закарпатски. Читай, как приготовить гомбовцы с лекваром.
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