Конкурент улюбленого штруделя! Як приготувати пляцок з маком і яблуками — рецепт

Хочеться влаштувати особливу вечерю чи вишуканий обід, і завжди чомусь думки йдуть в бік італійської чи французької кухні. Однак насправді наші рідні українські страви не менш вишукані та смачні, а десерти здатні поконкурувати навіть з класичним штруделем. Адже замінити його можна сміливо на пляцок з маком і яблуками.
Звісно слово пляцок використовують у назві до багатьох смаколиків, що вироблені з тіста. Однак саме з маком та яблуками може вразити витонченим смаком. Принаймні, автору рецепта Євгену Клопотенку він дуже навіть смакує.
А що може краще переконати у незрівнянності смаку, ніж висока оцінка шеф-кухаря? Тож, якщо ти хочеш надати нове життя звичним продуктам та потішити себе солоденьким на десерт, тоді давай разом готувати український пляцок з маком і яблуками.
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