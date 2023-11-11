Конкурент улюбленого штруделя! Як приготувати пляцок з маком і яблуками — рецепт

Хочеться влаштувати особливу вечерю чи вишуканий обід, і завжди чомусь думки йдуть в бік італійської чи французької кухні. Однак насправді наші рідні українські страви не менш вишукані та смачні, а десерти здатні поконкурувати навіть з класичним штруделем. Адже замінити його можна сміливо на пляцок з маком і яблуками.

Звісно слово пляцок використовують у назві до багатьох смаколиків, що вироблені з тіста. Однак саме з маком та яблуками може вразити витонченим смаком. Принаймні, автору рецепта Євгену Клопотенку він дуже навіть смакує.

А що може краще переконати у незрівнянності смаку, ніж висока оцінка шеф-кухаря? Тож, якщо ти хочеш надати нове життя звичним продуктам та потішити себе солоденьким на десерт, тоді давай разом готувати український пляцок з маком і яблуками.

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Пляцок з маком і яблуками — інгредієнти

борошно — 380 грамів

вершкове масло — 180 грамів

молоко — 70 грамів

дріжджі — 50 грамів

цукор — 50 грамів

яйця — 4 штуки

перетертий мак — 250 грамів

яблука — 5 штуки

вершкове масло — 50 грамів

цукор для начинки — до смаку

Спосіб приготування пляцка з маком і яблуками

Насамперед необхідно змішати борошно та вершкове масло кімнатної температури. Окремо змішати тепле молоко з дріжджами та цукром. Лишити суміш на 15 хвилин, а потім додати до неї чотири жовтки. Після перелити суміш з молока та дріжджів до першої ємкості, вимішати до однорідності та лишити тісто у теплому місці на годину, щоб воно піднялось. Можна обережно прикрити посуд чистим рушником. Коли тісто піднялось, його потрібно розділити на три частини, які потім необхідно розкотити на пластини. Перед формуванням пляцка варто підготувати начинку з яблук. Для цього їх потрібно почистити, нарізати кубиками та обсмажити на розігрітій пательні з вершковим маслом. Можна присипати начинку цукром до смаку. Тепер можна почати формувати пляцок. Для цього необхідно викласти перший пласт тіста, засипати його перетертим маком, потім накрити його другим шаром тіста й розкласти на ньому яблуневу начинку. Лишається викласти останній пласт, а на нього — чотири збиті з цукром білки. Залишити пляцок на півгодини. Коли пляцок трохи підніметься, його можна відправити у розігріту до 180 градусів духовку запікатись на 50 хвилин.

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