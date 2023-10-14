Традиційний десерт по-закарпатськи! Як приготувати гомбовці з лекваром — покроковий рецепт

Якщо ти любиш неординарні та цікаві рецепти, а найголовніше — автентичні українські, ми підготували для тебе дещо цікаве. Поєднання кисломолочного сиру, слив та підсмаженого крамблу точно зробить вечір цікавішим. Читай, як приготувати закарпатські гомбовці з лекваром.

Гомбовці з лекваром — рецепт традиційної закарпатської страви

На СТБ відбулася прем’єра другого сезону кулінарного проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. У третьому випуску на кухню завітала українська співачка Jerry Heil. Євген Клопотенко запропонував приготувати автентичну закарпатську страву.

Справжній закарпатський десерт, який є дуже простим у приготуванні — гомбовці з лекваром. Шеф-кухар Клопотенко обожнює відтворювати давні рецепти та додавати цікавих смаків.

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Тож гомбовці, відварені сирні кульки, запропонував подати зі сливовим лекваром та крамблом. Такий рецепт точно сподобається навіть вибагливим поціновувачам солодкого. Спробуй приготувати гомбовці з лекваром за цим покроковим рецептом.

Знадобиться

Кисломолочний сир — 500 г

Борошно — 100 г

Яйце — 1 шт.

Цукор — 1 ст.л.

Сливи

Для крамблу

Цукор — 100 г

Кукурудзяне борошно — 100 г

Приготування

500 г кисломолочного сиру, який має бути сухим і не дуже жирним, змішай у мисочці зі 100 г борошна, 100 г цукру та одним яйцем. Вимішай усе до однорідної маси. Наріж сливи кубиками, прибери кісточки. Щоб сформувати гомбовці, візьми близько 60 г сирної маси, вклади всередину 10 г нарізаних слив. Скочуй кульку. Зроби так з усією сирною масою та сливами. Готові сирні кульки постав у морозильну камеру на годину. Або відвари в окропі відразу. Варити гомбовці можна на пару або в гарячій воді 10-15 хвилин. Для приготування закарпатського леквару, наріж 500 г слив та вари їх на повільному вогні 1,5 — 2 години до утворення однорідної желейної маси. Якщо хочеш подати гомбовці з крамблом, по 100 г цукру та кукурудзяного борошна змішай та обсмаж на пательні до яскравого хрумкого стану. Посип відварені гомбовці. Подавати гомбовці потрібно зі сливовим лекваром та крамблом. Готово!

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