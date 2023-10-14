Традиційний десерт по-закарпатськи! Як приготувати гомбовці з лекваром — покроковий рецепт

Якщо ти любиш неординарні та цікаві рецепти, а найголовніше — автентичні українські, ми підготували для тебе дещо цікаве. Поєднання кисломолочного сиру, слив та підсмаженого крамблу точно зробить вечір цікавішим. Читай, як приготувати закарпатські гомбовці з лекваром.
На СТБ відбулася прем’єра другого сезону кулінарного проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. У третьому випуску на кухню завітала українська співачка Jerry Heil. Євген Клопотенко запропонував приготувати автентичну закарпатську страву.
Справжній закарпатський десерт, який є дуже простим у приготуванні — гомбовці з лекваром. Шеф-кухар Клопотенко обожнює відтворювати давні рецепти та додавати цікавих смаків.
Тож гомбовці, відварені сирні кульки, запропонував подати зі сливовим лекваром та крамблом. Такий рецепт точно сподобається навіть вибагливим поціновувачам солодкого. Спробуй приготувати гомбовці з лекваром за цим покроковим рецептом.
Знадобиться
Для крамблу
Приготування
Дивись нові випуски шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком щосуботи, о 10:00 на СТБ!
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